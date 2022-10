ISW: Kremļa retorika nav savienojama ar sarunām par mieru Ukrainā

Krievijas prezidenta Vladimira Putina retorika liecina, ka viņš nav ieinteresēts miera sarunās, ziņo domnīca "Institute for the Study of War"(ISW). Savukārt Krievijas premjerministrs Mihails Mišustins paziņojis, ka Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins kordinēs "drošības pasākumu norisi" Krievijas reģionos, teikts jaunākajā izlūkošanās informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Reģionālo amatpersonu lielāka iesaiste, visticamāk, vismaz daļēji ir paredzēta, lai mazinātu sabiedrības kritiku pret valsts vadību. Kremlis Covid-19 vīrusa krīzes laikā izmantoja līdzīgu pieeju. Taču tas vēl vairāk apgrūtinās Maskavas centienus izolēt Krievijas sabiedrību no veiktā iebrukuma Ukrainā ietekmes, ziņo briti.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 October 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/PNwzvPXnTE 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/OZfoBTEdyJ

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 27, 2022



Savukārt Krievijas prezidenta Vladimira Putina retorika liecina, ka viņš nav ieinteresēts veidot sarunas ar Ukrainu un saglabā maksimālistiskus kara mērķus, raksta ISW.

Putins paziņoja, ka Ukraina ir "zaudējusi suverenitāti". Kremļa pārstāvis apgalvoja, ka "Ukraina zaudējusi spēju pastāvēt kā valsts''. Šī valoda nav savienojama ar sarunām par mieru, norāda ISW. Domnīca pauž, ka Kremlis joprojām cenšas panākt militāru uzvaru Ukrainā un režīma maiņu Kijivā, kas ietekmētu Ukrainas pastāvīgu pārorientāciju prom no Rietumiem.

Krievijas iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem.