ISW: Kremlis gatavo 'viltus karoga' operāciju Ukrainas Čerņihivas apgabalā

Kremlis škietami sācis radīt apstākļus tā saucamajām "viltus karoga" operācijām uz Ukrainas Čerņihivas apgabala starptautiskās robežas, raksta ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Domnīcas pētnieki raksta, ka Ukrainas Ziemeļu operāciju pavēlniecība 23. februārī ziņoja, ka Krievijas spēki gatavo iespējamās "viltus karoga" operācijas Čerņihivas apgabala starptautisko robežu rajonos.

Ukrainas Ziemeļu operāciju pavēlniecība paziņoja, ka Ukrainas izlūkdienesti jau ir novērojuši Krievijas karavānas ar nemarķētu militāro aprīkojumu un personālu, kas ģērbies formastērpos, kas līdzinās Ukrainas militārpersonu valkātajām formām, pārvietojamies uz rajoniem netālu no Čerņihivas apgabala robežas.

Ukrainas Ziemeļu operāciju pavēlniecība paziņoja, ka šo "viltus karoga" operāciju mērķis būs apsūdzēt Ukrainas spēkus kādas nenoteiktas valsts teritoriālās integritātes pārkāpšanā. Ļoti iespējams, ka ar to domāta Baltkrievija. Kremlis, iespējams, gatavo "viltus karoga" uzbrukumus, lai piespiestu Baltkrieviju iesaistīties karā, argumentē eksperti. Baltkrievijas autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko 16.februārī paziņoja, ka viņa valsts iesaistīsies karā tikai tad, ja tai uzbruks Ukraina.

Baltkrievijas Aizsardzības ministrija 21. februārī arī apgalvoja, ka Baltkrievijas spēki novērojuši Ukrainas spēku palielināšanos pie tās robežām. ISW turpina uzskatīt, ka Baltkrievijas vai Krievijas uzbrukums Ukrainas ziemeļu reģioniem ir maz ticams, taču Krievija cenšas piespiest Lukašenko iesaistīties karā vai arī vainot Ukrainu kara paplašināšanā, lai mazinātu atbalstu Kijivai.

Šādas "viltus karoga" operācijas mērķis varētu būt arī Ukrainas spēku piesaistīšana pie ziemeļu robežas, cenšoties vājināt Ukrainas aizsardzību valsts austrumos un apgrūtināt gatavošanos pretuzbrukuma operācijām, raksta domnīcas eksperti.