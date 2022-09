ISW: Kremlis, iespējams, mobilizē arī etniskās minoritātes un imigrantu kopienas

Kremlis, iespējams, daļējās mobilizācijas ietvaros dienestā iesauc arī etniskās minoritātes un imigrantu kopienas, informē ASV bāzētā domnīca "Institute for the Study of War".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Krievijas Cilvēktiesību padomes loceklis Kirils Kabanovs ierosināja obligāto militāro dienestu Centrālāzijas imigrantiem, kas pēdējo desmit gadu laikā saņēmuši Krievijas pilsonību, draudot konfiscēt Krievijas pilsonību, ja viņi nepildīs šo pienākumu. Armēnijas "Telegram" kanāls publicēja Krasnodarskas rajona mobilizācijas sarakstu, kurā, kā tiek ziņots, ir 90% armēņu iedzīvotāju, lai gan pilsētas kopējā armēņu kopiena ir tikai 8,5% iedzīvotāju.

Kremlis atklāti neievēro solītos nosacījumus daļējai mobilizācijai tikai 24 stundas pēc 21.septembrī izsludinātās daļējās mobilizācijas. Krievijas amatpersonas iepriekš apgalvoja, ka daļēja mobilzācija ietekmēs tikai 300 000 vīriešu un tikai tos, kam ir iepriekšēja militāra pieredze.

Savukārt Kremļa kvotas, visticamāk, piespiedīs vietējās amatpersonas mobilizēt vīriešus neatkarīgi no viņu militārā statusa. Mobilizēto cilvēku kvota joprojām nav pārbaudāma, jo Kremļa amatpersonas apgalvo, ka Krievija mobilizēs tikai 300 000 cilvēku, bet Krievijas opozīcijas avoti liek domāt, ka šis skaits varētu sasniegt pat miljonu. Tiek ziņots arī, ka Krievijas kara komisariāta darbinieki un policija īsteno nekorektas mobilizācijas darbības, piezvanot vīriešiem pa tālruni, izsniedzot paziņojumus nakts vidū un informējot vīriešus par viņu mobilizēšanos, izmantojot valsts sociālo pabalstu tīmekļa vietnes.

Rietumu un Krievijas opozīcijas plašsaziņas līdzekļi vēstīja par gadījumiem, kad Krievijas kara komisariāts izsniedza pavēstes protestētājiem Maskavā un Voroņežā. Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs 22.septembrī paziņoja, ka mobilizācijas paziņojumu izdošana aizturētajiem protestētājiem nav pretrunā 21.septembra mobilizācijas likumam. Peskova sacītais ir pretrunā ar Kremļa apgalvojumu, ka tas atturēsies mobilizēt cilvēkus ārpus rezervistu sarakstiem.

Krievijas opozīcijas pārstāvji ziņoja arī par bankas IT speciālistu, kurš bija saņēmis pavēsti par mobilizāciju, lai gan nekad nebija dienējis armijā vai apmeklējis militārās izglītības kursus universitātē. Šis bankas darbinieks, visticamāk, ir viens no daudziem Krievijas vīriešiem, kas saņēma paziņojumu par mobilizāciju, kaut arī neatbilda noteiktajiem daļējas mobilizācijas kritērijiem.