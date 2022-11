ISW: Kremlis sāk veidot informatīvos apstākļus 'viltus karoga' uzbrukumam Belgorodas apgabalā

Šķiet, ka Kremlis sāk veidot informatīvās telpas nosacījumus tā saucamajam viltus karoga uzbrukumam Belgorodas apgabalā, Krievijā, tādējādi, iespējams, cenšoties atgūt sabiedrības atbalstu karam Ukrainā, raksta ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

"Viltus karoga" operācija ir darbība, kas veikta ar nolūku slēpt patieso atbildīgo un vainot kādu citu. Šajā gadījumā tas būtu pašas Krievijas izspēlēts uzbrukums Belgorodas apgabalam, kurā Maskava mēģinātu vainot Ukrainu.

Analītiķi ziņo, ka Kremļa propagandisti sākuši izvirzīt hipotēzes, ka Ukrainas spēki cenšas iebrukt Belgorodas apgabalā, un citi Krievijas avoti norādīja, ka Krievijas spēkiem ir jāatgūst kontrole pār Kupjansku Harkivas apgabalā, lai mazinātu Ukrainas uzbrukuma draudus.

Šie apgalvojumi jau ilgu laiku ir izplatīti Krievijas militāro blogeru kopienā, kas kritizēja okupantu militāro pavēlniecību par bufera pozīciju atstāšanu Vovčanskā Harkivas apgabala ziemeļaustrumos pēc Krievijas aiziešanas no reģiona septembrī.

Domnīcas eksperti uzsver, ka Krievijas apgalvojumi par nenovēršamu Ukrainas uzbrukumu Belgorodas apgabalam ir absurdi, un to mērķis ir tikai nobiedēt plašu sabiedrību, lai panāktu tās atbalstu karam. Ukrainai nav stratēģiskas intereses iebrukt Krievijā un nav arī spēju to izdarīt tādā mērogā, saka analītiķi.

ISW raksta, ka mobilizācijas un militāro neveiksmju dēļ atbalsts Krievijas bezjēdzīgajam iebrukumam samazinās pierobežas reģionu un pārējās valsts iedzīvotāju vidū. Krievijas opozīcijas pārstāvji ziņoja, ka mobilizēto vīriešu radinieki kopš oktobra beigām uzsākuši protestus 15 Krievijas reģionos, un visievērojamākie no tiem notiek reģionos, kas robežojas ar Ukrainu.

Tāpat eksperti norāda, ka šīs absurdās spekulācijas par Ukrainas iebrukumu Krievijā var būt arī daļa no Kremļa centieniem atzīt un nomierināt Krievijas nacionālistu kopienu, kura atbalsta karu. Krievu blogu autori vairākkārt ir apsūdzējuši Kremli un Krievijas Aizsardzības ministriju nespējā aizstāvēt Krieviju, tostarp tikko anektētās teritorijas. Tomēr Kremlis, visticamāk, nespēs atkārtoti iebrukt Harkivas apgabalā, kā to pieprasa nacionālistiskās balsis Krievijā.