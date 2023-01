ISW: Kremlis un Aizsardzības ministrija cenšas mazināt Prigožina ietekmi

Kremlis un Krievijas Aizsardzības ministrija cīnās pret privātās militārās kompānijas "Vagner" dibinātāja Jevgēnija Prigožina pieaugošo ietekmi, savā ikdienas ziņojumā par Krievijas iebrukumu Ukrainā raksta ASV bāzētā domnīca "Institute for the Study of War" (ISW).

Kā raksta analītiķi, Kremlis turpina publiski apstrīdēt Jevgēnijas Prigožina paziņojumus, ka Ukrainas pilsētas Soledaras ieņemšana ir tieši "Vagner" nopelns.

15. janvārī prezidents Vladimirs Putins, atbildot uz TV "Rossija 1" žurnālista jautājumu, nopelnus par šo kauju piedēvēja Krievijas Aizsardzības ministrijai un Ģenerālštābam.

Iepriekš viņš ir atturējies komentēt Krievijas taktiskos panākumus Ukrainā, atzīmē ISW. Līdz ar to, iespējams, šie vārdi bija apzināts mēģinājums graut Prigožina ietekmi Krievijas informācijas telpā.

Tāpat Putins, iespējams, demonstrējis, ka saglabā kontroli pār tradicionālajiem Krievijas medijiem laikā, kad Prigožins audzē auditoriju "Telegram" kanālā un citos sociālajos medijos.

Savukārt Aizsardzības ministrija turpinot ziņot par virzīšanos Bahmutas apkārtnē, domājams, apzināti nepieminēja "Vagner" savā ikdienas ziņojumā 15. janvārī.

Vēl viena norāde par Kremļa piesardzību "Vagner" jautājumā ir Putina preses sekretāra Dmitrija Peskova pirmdienas komentārs. Kā uzskata analītiķi, Peskovs netieši apsūdzējis Prigožinu, kas tas publiskojis informāciju par konfliktu starp Aizsardzības ministriju un "Vagner".

"Dažkārt pašu draugi uzvedas tā, ka nekādi ienaidnieku vairs nav vajadzīgi," teica Peskovs.

Prigožins tikmēr turpina centienus graut uzticību Krievijas Aizsardzības ministrijai un ar Putinu saistītiem ierēdņiem, turpina ISW. Piemēram, viņš publiski komentēja augstāk minētos Kremļa runasvīra vārdus, norādot, ka neredz iemeslu neuzticēties Peskovam.

ISW pasvītro, ka viņam bija iespēja vienkārši pateikt, ka nekāda konflikta nav, taču tā vietā viņš turpināja "savu taktiku izmantot apzinātu neskaidrus vēstījumus", lai pastiprinātu diskusijas Krievijas informācijas telpā. Galu galā arī tas bija vērsts uz uzticības Aizsardzības ministrijai un Putinam graušanu, uzskata ISW.

15. janvārī Prigožins pasniedza medaļas "Vagner" kaujiniekiem "par Soledaras ieņemšanu", tostarp simboliski apbalvoja karotāju, kurš iepriekš no Putina bija saņēmis medaļu par drosmi, izceļ analītiķi.

Lai gan Prigožina atpazīstamība un ietekme informatīvajā telpā līdz ar iebrukumu Ukrainā ir ievērojami augusi, tomēr viņš nav tiešs drauds pašam Putinam, raidījumā "Komandcentrs" iepriekš viedokli pauda militārais vēsturnieks Valdis Kuzmins.