ISW: Krievija gatavo sabiedrību ziņām par lieliem zaudējumiem Hersonas apgabalā

Krievijas varas iestādes, visticamāk, veido konkrētus informatīvās telpas apstākļus, lai attaisnotu plānotās okupantu atkāpšanās un ievērojamus teritoriālos zaudējumus Hersonas apgabalā, ziņo ASV bāzētās domnīcas "Institute For The Study Of War" (ISW) analītiķi.

Krievijas bruņoto spēku komandieris Ukrainā Sergejs Surovikins ziņoja, ka Maskavas militārajai vadībai ir jāpieņem "grūti lēmumi" attiecībā uz Hersonas apgabalu, un apsūdzēja Ukrainu par plāniem veikt triecienus civilajai un dzīvojamai infrastruktūrai Hersonas apgabalā. Hersonas okupācijas vadītājs Vladimirs Saldo attiecīgi atzīmēja, ka viņa administrācija evakuē Dņepras upes rietumu krastu, gaidot "plaša mēroga" Ukrainas ofensīvu.

ISW ieskatā Surovikina un Saldo izteikumi, visticamāk, ir mēģinājumi noteikt informācijas nosacījumus pilnīgai Krievijas spēku atvilkšanai pāri Dņepras upei, kas atdotu Hersonas pilsētu un citas nozīmīgas Hersonas apgabala teritorijas Ukrainas karaspēkam, kas šobrīd virzās uz priekšu.

Krievijas militārie vadītāji, acīmredzot, ir mācījušies no iepriekšējām informatīvajām un operatīvajām neveiksmēm nesenā Ukrainas pretuzbrukuma laikā Harkivas apgabalā, un tāpēc viņi, visticamāk, mēģina mazināt informatīvās un operatīvās sekas, ko rada nespēja aizstāvēties pret citu veiksmīgu Ukrainas uzbrukumu, raksta eksperti.