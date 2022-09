ISW: Krievija informatīvi atkārto Bilahorivkas 'gaļasmašīnas' kļūdas

Krievijas Aizsardzības ministrija pēc ukraiņu pretuzbrukuma Harkivas apgabalā ir atkārtojusi savas kļūdas, ko tā pieļāva pēc katastrofālajiem zaudējumiem pie Bilahorivkas maijā, nekomentējot situāciju un tādā veidā sējot neuzticību Krievijas militārajai vadībai un izpelnoties kritiku militāro blogeru aprindās, savā ikdienas ziņojumā raksta ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Par Bilahorivkas notikumiem, kur Ukraiņi apturēja vairākus okupantu mēģinājumus pārcelties pāri Siverskijdonecas upei, var lasīt šeit. Toreiz Krievijas militārā vadība nekomentēja šos notikumus un kļūdas neatzina, atstājot vietu militārajiem blogeriem sociālajos tīklos kritizēt militāristu kompetenci un sēt šaubas par Krievijas operācijas iznākumu.

"Krievijas Aizsardzības ministrija atkārtoja savu Bilahorivkas informācijas kļūdu, neatzīstot situāciju Harkivas apgabalā un neradot vēlamo naratīvu, ļaujot militārajiem blogeriem šo robu aizpildīt ar Krievijas spēku kritiku," raksta ISW.

Krievijas ministrija ziņoja tikai par Ukrainas munīcijas noliktavas iznīcināšanu Balaklijā. Daži krievu blogeri sūdzējās, ka Aizsardzības ministrija nav savlaicīgi darbojusies informācijas telpā, kas ļāvis Krievijas "Telegram" kanālos izplatīties Ukrainas sociālo mediju saturam un radot Krievijas auditorijas neuzticību savas armijas vadībai, skaidro ISW.

Krievu militārie blogeri iepriekš lielākoties atbalstīja Aizsardzības ministrijas naratīvu, ka Ukrainas pretuzbrukums Hersonas apgabalā ir cietis pilnīgu izgāšanos, taču jau pēc dažām dienām notika ukraiņu izrāviens Harkivas apgabalām, kas ticību savējiem sagrāva.

"Tādas pārmaiņas militāro blogeru uztverē par Krievijas progresu Ukrainā daļēji var saistīt ar problēmām Krievijas kara laika informācijas stratēģijā," secina ISW.

Krievijai grūtības informācijas laukā reaģēt uz negaidīto Ukrainas operāciju rada apstāklis, ka tās informācijas stratēģija balstās uz naratīvu par "vieglu un gludu operācijas gaitu".

Turklāt Krievijas Aizsardzības ministrijai ir nepieciešams ievērojams laika sprīdis, lai sagatavotu un izplatītu viltus naratīvu Krievijas informācijas telpā. To izdevās izdarīt pirms ilgi gaidītā ukraiņu pretuzbrukuma dienvidos, un militārie blogeri lielākoties pārņēma šo Maskavas pozīciju. Taču ministrija nebija sagatavojusi savus propagandas stāstus par pretuzbrukumu Harkivas apgabalā.

Ja Krievijas Aizsardzības ministrija nepiedāvās savu saturu un informāciju, krievu blogeri izplatīs Krievijai nelabvēlīgu saturu un tas dominēs informācijas telpā, norāda ISW.

Ukrainas armijas Ģenerālštābs ir paziņojis, ka pēdējo trīs dienu laikā ukraiņu spēki Harkivas apgabalā ir pavirzījušies okupētajās teritorijās gandrīz par 50 kilometriem. Kopš septembra sākuma atgūti vairāk nekā 1000 kvadrātkilometri teritorijas.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.

Krievijas attieksmi pret ukraiņiem, tostarp nogalinot un veidojot filtrācijas nometnes, raksturo šis "fašisma manifests", ko publicēja Kremļa propagandas ziņu aģentūra "RIA Novosti".

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.