ISW: Krievija otrdien izmantojusi lielu daļu no tās atlikušajiem augstas precizitātes ieročiem

Krievijas spēki, iespējams, izmantoja ievērojamu daļu no savām atlikušajām augstas precizitātes ieroču sistēmām raķešu triecienos, ko tie vērsa pret Ukrainu 15. novembrī, raksta ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Eksperti atgādina, ka Krievija otrdien veica lielāko raķešu triecienu pret Ukrainas kritisko infrastruktūru kopš kara sākuma. Ukrainas Gaisa spēku pavēlniecības pārstāvis Jurijs Ignats 15.novembrī ziņoja, ka Krievijas spēki pret mērķiem Ukrainā palaiduši aptuveni 100 "Kh-101" un "Kh-555" spārnotās raķetes, galvenokārt tās izšaujot pret Ukrainas kritiskās infrastruktūras objektiem.

Ukrainas ģenerālštābs ziņoja, ka Ukrainas pretgaisa aizsardzība 15.novembrī notrieca 73 Krievijas spārnotās raķetes un visus bezpilota lidaparātus.

Ukrainas pieaugošās spējas notriekt krievu raķetes ilustrē šīs valsts pretgaisa aizsardzības uzlabošanos pēdējā mēneša laikā, un Ukrainas ģenerālštābs šo uzlabojumu skaidroja ar Rietumos nodrošināto pretgaisa aizsardzības sistēmu efektivitāti, raksta domnīcas analītiķi.

ISW arī secina, ka Krievijas spēki sāk izsmelt savus augstas precizitātes ieroču sistēmu krājumus un, visticamāk, Maskavai nāksies palēnināt raķešu uzbrukumu kampaņu pret Ukrainas kritisko infrastruktūru.