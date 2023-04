ISW: Krievija šobrīd nespēj vienlaicīgi veikt vairākas ofensīvas

Krievija šobrīd nespēj veikt vairākas uzbrukuma operācijas vienlaicīgi, raksta ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Ukrainas Ģenerālštāba Galvenās Operatīvās direkcijas priekšnieka vietnieks brigādes ģenerālis Oleksijs Hromovs 13.aprīlī paziņoja, ka Maskava no Avdijivkas operāciju apgabala izvietojusi Krievijas spēkus, lai pastiprinātu uzbrukuma operācijas ap Bahmutu. Viņš arī norādīja, ka Krievija kopš aptuveni 30. marta Bahmutā ir zaudējusi aptuveni 4000 grupējuma "Vagner" kaujinieku un konvencionālo armijas personālu.

Hromova paziņojums atbalsta ISW ilgstošo pozīciju, ka Krievijas armija savā pašreizējā formā nespēj veikt liela mēroga, vienlaicīgas uzbrukuma kampaņas uz vairākām asīm.

Tāpat domnīcas eksperti raksta, ka Kremlis vēl nav veicis nepieciešamo kara centienu reorganizāciju, lai atbalstītu liela mēroga Krievijas spēku ģenerēšanu. Pašreizējie Krievijas daļējie pasākumi un decentralizētie vervēšanas centieni ir mēģinājums uzvelt spēku ģenerēšanas procesus atsevišķiem "silovikiem" un Krievijas valsts elementiem.

Izskanējuši ziņojumi, ka Kremlis iekasē rēķinu Krievijas valstij piederošajai enerģētikas kompānijai "Gazprom" par brīvprātīgo vervēšanu okupētajā Doneckas apgabalā, piedāvājot brīvprātīgajiem 400 000 rubļu (aptuveni 4900 ASV dolāru) mēnesī lielu algu. Kāda Krievijas Valsts domes amatpersona ierosināja ieviest jaunu 2–3% "militāro nodokli" Krievijas pilsoņu ienākumiem, kas ļautu Putinam samazināt esošo federālo fondu slogu, bet, iespējams, sadusmotu vēl vairāk Krievijas iedzīvotāju, raksta ISW.

Analītiķi argumentē, ka šo dažādo krievu grupu resursi ir ierobežoti. Kremļa pašlaik neilgtspējīgie centieni tos vadīt būs izsmelti bez fundamentālas resursu ģenerēšanas un resursu sadales reformas. Šie pašreizējie centieni, protams, radīs papildu kaujas spēku īstermiņā, taču tas tiks darīts ar aizvien mazāku atdevi un pieaugošām izmaksām.