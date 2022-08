ISW: Krievija taktiskos ieguvumus nespēj pārvērst operacionālajos pasākumos

Krievijas spēki, iespējams, Rietumu sankciju dēļ saskaras ar sarežģījumiem kaujas lidmašīnu labošanā. Rietumvalstu radītos šķēršļus Maskava varētu mēģināt apiet, piesaistot Baltkrievijas palīdzību. Savukārt Krievijas galvenā militārās darbības problēma ir nespēja pārvērst taktiskos ieguvumus operacionālajos pasākumos, informē ASV bāzētā domnīca "Institute for the Study for War".

Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenais izlūkošanas direktorāts paziņoja, ka Krievijas un Baltkrievijas Aizsardzības ministrijas 20. augustā parakstīja "steidzamus" līgumus, lai remontētu un atjaunotu Krievijas militārās aviācijas iekārtas Baltkrievijas teritorijā tālākai izmantošanai Ukrainā.

Vairumā gadījumu Rietumu sankcijas pret Krieviju ir aizliegušas iekārtu nodošanu Krievijas valstij kopumā, bet sankcijas pret Baltkrieviju lielākoties vērstas uz atsevišķiem Baltkrievijas indivīdiem vai uzņēmumiem.

Rietumvalstis iepriekš ir sodījušas Baltkrievijas militārās rūpniecības nozares uzņēmumus, kas ražo radaru sistēmas, automobiļus un remontē kāpurķēžu transportlīdzekļus, taču nav skaidrs, kādā mērā sankcijas ietekmēja Baltkrievijas aviācijas remonta daļu importu. Ukrainas Ģenerālštābs ziņoja, ka Krievijas spēki 21. augustā no Krievijas uz Baltkrieviju pārveda nestandarta gaisa aizsardzības iekārtas.

Krievijas-Baltkrievijas vienošanās, iespējams, liecina, ka Krievijas amatpersonas mēģina apiet sankcijas, jo vieglāk lidaparātu remontam nepieciešamās detaļas būtu nogādāt uz Baltkrieviju nekā uz Krieviju.

Krievija taktiskos ieguvumus nespēj pārvērst operacionālajos pasākumos

Krievijas spēki nav guvuši būtiskus teritoriālos ieguvumus ap Bahmutu vai Advijivku kopš Novoluhanskes un tās tuvumā esošo ciematu ieņemšanas. Krievijas spēku neveiksmes gūt labumu no iepriekšējiem panākumiem šajās teritorijās ir piemērs fundamentālākajai Krievijas militārajai problēmai- nespējai pārvērst taktiskos ieguvumus operacionālos pasākumos.

Okupanti pastāvīgi nav izmantojuši taktiskos ieguvumus, lai manevrētu Ukrainas aizmugurē vai iznīcinātu ievērojamas Ukrainas aizsardzības līniju daļas. Okupanti tādā veidā dod ukraiņiem laiku taktiski apbruņoties un atjaunot aizstāvētās pozīcijas, pret kurām krieviem pēc tam ir jāuzsāk jauni, apzināti uzbrukumi.

Šī parādība palīdz izskaidrot ārkārtīgi lēno Krievijas progresu Ukrainas austrumos un noteikti liecina, ka tuvāko mēnešu laikā okupanti nespēs iegūt vairāk teritoriju, ja vien situāciju nemainīs līdz šim neparedzēti apstākļi.

Krievijas spēki, visticamāk, nespēs piesaistīt pietiekami daudz resursu nevienai uzbrukuma operācijai, lai atgūtu tādu iniciatīvu, kāda nepieciešama būtiskiem teritoriāliem panākumiem. Krievijas spēkiem būs jāiegulda papildus resursi, jāveicina karavīru morāle un jāveic papildu uzbrukumi, lai gūtu kaut ierobežotus teritoriālos ieguvumus, kas dotu nelielus taktiskos panākumus.