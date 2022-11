ISW: Krievija turpina ukraiņu bērnu nelikumīgu adopciju; Prigožins plāno veidot politisku kustību

Kijiva strādā pie Krievijas 15.novembra raķešu triecienu nodarīto postījumu seku novēršanas, Krievija turpina Ukrainas bērnu nelikumīgu adopciju un deportēšanu, savukārt "Vāgnera grupas" sponsors Jevgeņijs Prigožins, iespējams, plāno izveidot savu politisko kustību, vēsta ASV bāzētā domnīca "Institute for the Study of War".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ukraina turpina noskaidrot Krievijas 15.novembra raķešu triecienu nodarīto postījumu apjomu. Ukrainas ģenerālštābs 16.novembrī paziņoja, ka Krievijas spēki 15. novembra laikā palaida vairāk nekā 90 “Kh-101” raķetes un un “Kalibr” spārnotās raķetes un 11 dronus, kā arī taranēja kritisko infrastruktūru vairākās vietās. Ukrainas Gaisa spēku pavēlniecība ziņoja, ka Ukrainas gaisa un sauszemes spēki notrieca 75 raķetes un 10 “Shahed-136” dronus.

ASV aizsardzības ministrs Loids Ostins 16. novembrī atzīmēja, ka ASV nodrošinātaj.as pretgaisa aizsardzības sistēmām NASAMS ir izcili panākumi Krievijas raķešu pārtveršanā. Zināms, ka Krievijas spēki 15. novembra uzbrukumā izmantoja ievērojamu daļu no savām augstas precizitātes ieroču sistēmām, raksta ISW.

Krievijas radītās piespiedu adoptācijas programmas un ukraiņu bērnu deportēšana

Krievijas avoti un amatpersonas popularizē Ukrainas bērnu nelikumīgu adopciju krievu ģimenēs. Populāri Krievijas militārie apskatnieki 9.novembrī sāka izplatīt dokumentālo filmu sēriju, kurā bija redzami vairāki ukraiņu bērni no Donbasas pēc adopocijas krievu ģimenēs.

Dokumentālo filmu sērijā tiek norādīts, ka 2022.gadā Maskava no Donbasa teritorijas “evakuējusi” 150 000 bērnu. Nav skaidrs, kā tieši Krievijas avoti aprēķina šo skaitli, jo Ukrainas amatpersonas iepriekš ir rēķinājušas, ka aptuvenais bērnu skaits ir no 6000 līdz 8000.

Čečenu Republikas vadītājs Ramzans Kadirovs paziņoja, ka viņš sadarbojas ar Krievijas Federācijas bērnu tiesību komisāri Mariju Ļvovu-Belovu, lai “problemātiskos jauniešus” no dažādiem Krievijas reģioniem un okupētās Doneckas un Luhanskas apgabaliem nogādātu Čečenijā un iesaistītu “militāri patriotiskā audzināšanā”.

Portāls “Delfi” jau ziņoja, ka piespiedu adopcijas programmas un bērnu deportācija, izmantojot “brīvlaika” un “rehabilitācijas” shēmas, kas, iespējams, ir masīvas Krievijas kampaņas mugurkauls, var tikt definēts kā Konvencijas par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu pārkāpums.

Prigožins domā par “konservatīvas kustības” izveidi

Savukārt “Vāgnera grupas” sponsors Jevgeņijs Prigožins turpina pozicionēt sevi kā centrālo figūru ekstrēmo nacionālistu vidū, iespējams, tiecoties sasniegt vērienīgus politiskos mērķus.

Divi Kremlim pietuvinātie avoti paziņojuši, ka Prigožins domā par “konservatīvas kustības” izveidi, kas var kļūt par politisku partiju. Šie avoti apgalvoja, ka Prigožins ir izveidojis informācijas kampaņu par pastāvīgu pret-eliti pozicionētu retoriku, kas modelēta pēc apcietinātā opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija sociālo mediju kampaņas pret Krievijas korupciju, bet pavisam citā veidā.

Prigožins, iespējams, ir iecerējis izmantot sociālo plašsaziņas līdzekļu kampaņu, lai popularizētu savu tēlu, vienlaikus kalpojot Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam, iebiedējot elites, kuras tiek uzskatītas par nepietiekami lojālām Putinam.

Vāgneriešu vadītājs iepriekš noliedza, ka mēģina kļūt par politiķi vai ka viņš gatavojas veidot politisku partiju vai kustību. Iepriekš jau ziņots, ka Prigožins arī cenšas izveidot paralēlas militāras struktūras, lai veicinātu savu ietekmi karu atbalstošajā sabiedrības daļā.

Ukrainas Galvenās militārās izlūkošanas direktorāta pārstāvis Andrijs Černaks 15. novembrī ziņoja, ka “Vāgnera grupas” sponsors sākotnēji sāka veidot paralēlas militārās struktūras, lai apspiestu iespējamās sacelšanās Krievijā, bet atbalstīja Kremļa vajadzību pēc spējīgākiem spēkiem Krievijas ofensīvai Ukrainā. ASV domnīca skaidro, ka Prigožina privātā militārā organizācija vispirms kalpo viņa personīgajiem politiskajiem mērķiem un tikai pēc tam Krievijas kara centieniem Ukrainā.