ISW: Krievija un Baltkrievija vienojusies par kopīgu bruņoto spēku grupu

Krievijas un Baltkrievijas Apvienotā valsts 10.okotobrī vienojās par kopīgu bruņoto spēku grupas izveidi, informē ASV domnīca "Institute for the Study of War" (ISW).

Baltkrievija un Krievija ir vienojušās izvietot reģionālo bruņoto spēku grupu- stratēģisku Krievijas un Baltkrievijas vienību, kuras uzdevums ir aizstāvēt Apvienoto valsti. Lukašenko paziņoja, ka viņš ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu 7. oktobrī vienojās par Krievijas-Baltkrievijas vienības izvietošanu saistībā ar “ Rietumu eskalāciju uz Apvienotās valsts rietumu robežas”, bet skaidri nedefinēja dislokācijas vietu.

Lukašenko paziņoja, ka vairāk nekā tūkstotis Krievijas karavīru tiks izvietoti Baltkrievijā. Šīs vienības, visticamāk, sastāvēs no zemas gatavības karavīriem vai cilvēkiem no obligātā iesaukuma, kuri, visticamāk, neradīs būtiskus konvencionālus militārus draudus Ukrainai.

Izvietotie spēki sastāvēs arī no vienībām, kuras Ukrainā ir cietušas smagus zaudējumus un kurām ir stipri samazinātas kaujas spējas.

Jau iepriekš ziņots, ka Kremlis var mēģināt izmantot savus izvietotos spēkus Baltkrievijā, lai nepieļautu Ukrainas spēku pārvietošanos no Kijivas, kuri veiktu pretuzbrukumus.

Krievija nespēj ātri izveidot triecien-spēku no esošajām vienībām Baltkrievijā. Ukrainas Ģenerālštābs ziņoja, ka nav signālu par Krievijas spēkiem, kas veidotu ofensīvas grupas Baltkrievijā, un skaidri norādījis, ka “no 10. oktobra nepastāv draudi, ka Maskava varētu uzbrukt no Baltkrievijas teritorijas”.