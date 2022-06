ISW: Krievija zaudējumus cenšas aizstāt ar padomju laika bruņojumu

Krievijas iebrukumam Ukrainā sasniedzot 106. dienu, tiek ziņots, ka spēku zaudējumu aizstāšanai okupanti Ukrainā turpina izmantot novecojušu militāro aprīkojumu un Krievijas iedzīvotāju protesti kļūst par traucēkli mobilizācijas centru darbībai, ziņo “Institute for the study of war” (ISW).

Cenšoties nosargāt Hersonas apgabalu, kur nesen notika Ukrainas pretuzbrukumi, okupanti izmanto 1950.gadā ražotas mīnas. Krievijas spēki šīs mīnas pārvietoja no Krievijas Rostovas apgabala, neskatoties uz to, ka tās bija paredzēts iznīcināt. Dažas mīnas eksplodējušas transportēšanas procesa laikā un nogalinājušas Krievijas sapierus no 49. Kombinētās Bruņojuma Armijas, ziņo ISW.

Šis ziņojums saskan ar iepriekšējiem apgalvojumiem, ka Krievijas spēki pārvieto uz Ukrainu novecojušu tehniku, lai kompensētu savu zaudējumus, tai skaitā izvietojot T-62 tankus Melitopoles apgabalā un pārvietojot MLRS un 152 milimetru haubices no glabāšanas vietas Irkutskā, Sibīrijā.

Protesti Krievijai liek samazināt mobilizācijas centrus

Krievijas amatpersonām Luhanskas apgabalā nācies samazināt savus mobilizācijas centienus sakarā ar protestiem pret agresīviem mobilizācijas centieniem, kas skāruši darba tirgu Luhanskā. Arī uzbrukumi Krievijas militārpersonu rekrutēšanas birojiem turpinās, vēsta ISW.

Neidentificēts uzbrucējs izmantoja molotova kokteili, lai veiktu uzbrukumu militārajam komisariātam Vladivostokā, kas ir 18 ziņotais šāda veida uzbrukums Krievijas teritorijā kopš kara sākuma.

Tā kā Krievijas amatpersonas pastiprina mobilizācijas centienus saistībā ar nepārtrauktajiem zaudējumiem Ukrainā, Maskava arī turpmāk riskēs izraisīt sabiedrības neapmierinātību un pretošanos šādām darbībām, norāda domnīca.

Krievijas veiktais brutālais iebrukums Ukrainā sākās 24.februārī. Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.