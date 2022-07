ISW: Krievijas militāro jautājumu apskatnieki kritizē Maskavas īstenoto stratēģiju

Krievijas militāro jautājumu blogeri jeb apskatnieki arvien vairāk kritizē Krievijas militāro stratēģiju un bruņoto spēku vadību, ziņo ASV bāzētā domnīca "Institute for the Study of War" (ISW).

Apskatnieki ziņo, ka Krievijas Aizsardzības ministrija un, iespējams, arī prezidenta administrācijas darbinieki aktīvi mēģina apklusināt neoficiālo informāciju par Krievijas karu Ukrainā. Krievijas aizsardzības ministrijas amatpersona esot mudinājusi Krievijas kara korespondentus ziņot par karu tikai no ideoloģiskā viedokļa, neiedziļinoties brutālā iebrukuma detaļās.

Kopš 17. jūnija Sanktpēterburgas ekonomikas foruma Krievijas Aizsardzības ministrija kara korespondentus sāka identificēt kā "draudus", savukārt iepriekš tā tos bija defiinējusi kā " neefektīvi kontrolētu problēmu".

Maskavas militārie apskatnieki arvien vairāk kritizē Krievijas stratēģiju un militāro vadību, ņemot vērā pēdējā laikā veiksmīgos Ukrainas triecienus pret Krievijas okupētajiem apgabaliem. Papildus tam, blogeri uzsver draudus, ko rada Ukrainai piešķirtā Rietumu raķešu artilērijas sistēma HIMARS. Apskatnieki norāda, ka šis aspekts radīs neplānotus sarežģījumus Krievijas loģistikā.

Viens no apskatniekiem brīdināja, ka Krievijas pretgaisa aizsardzība var kļūt arvien neefektīvāka pret Ukrainas triecieniem, un aicināja okupantu spēkus uzlabot koordināciju starp izlūkdienestiem un aviāciju.

Igors Girkins, Krievijas nacionālists, ierosināja, ka šobrīd ieturētā operacionālā pauze atklāj Maskavas karaspēka ievainojamības, un aicināja Krievijas spēkus atsākt cīņas. Girkins un citi okupantu militāro jautājumu blogeri, visticamāk, turpinās paust savu neapmierinātību ar Krievijas bruņoto spēku vadību, jo Rietumu ieroči un ekipējums turpina stiprināt Ukrainas spējas, atzīmē domnīcas analītiķi.

Krievijas iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā.

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.