ISW: Krievijas operatīvajai pauzei beidzoties, nesāksies apjomīgu uzbrukumu vilnis

Krievijas spēki pēc operatīvās pauzes atsāk sauszemes uzbrukumus, veicot artilērijas, raķešu un gaisa triecienus visā Ukrainā, ziņo ASV bāzētā domnīca "Institue for the Study of War" (ISW).

Krievu operatīvās pauzes beigas, visticamāk, neradīs jaunu, apjomīgu uzbrukumu vilni vairākos reģionos, par spīti Krievijas aizsardzības ministra Sergeja Šoigu publiski izteiktajai pavēlei, kas nosaka tieši šādu rīcību.

Krievu karaspēks par prioritāti izvirza pārsvara iegūšanu ap Siversku un Bahmūtu, vienlaikus saglabājot aizsardzības pozīcijas uz ziemeļiem no Harkivas pilsētas.

Krievijas spēki turpināja izvirzīt nosacījumus ofensīvas atsākšanai pret Slovjansku, apšaudot apmetnes gar Izjumas – Slovjankas līniju un veicot artilērijas, raķešu un gaisa triecienus visā Ukrainā.

17.jūlijā krievi veica sauszemes uzbrukumu Doneckas apgabalā, bet Krievijas Aizsardzības ministrija neziņoja par jauniem teritoriālajiem ieguvumiem.

ISW prognozē, ka operatīvās pauzes beigas raksturos mainīga un pakāpeniska sauszemes ofensīvu atsākšana.