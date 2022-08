ISW: Krievijas stratēģiskie mērķi Ukrainā joprojām nav mainījušies

Krievijas maksimālistiskie stratēģiskie kara mērķi Ukrainā joprojām nav mainījušies, raksta ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu 24.augustā paziņoja, ka Krievijas spēki palēnina kopējo ofensīvo operāciju tempu Ukrainā, vienlaikus apstiprinot, ka Krievijas mērķi karā nav mainījušies.

Domnīca ziņo, ka tiekoties ar Šanhajas Sadarbības organizācijas (SCO) dalībvalstu aizsardzības ministriem, Šoigu apgalvoja, ka Krievijas karaspēks palēninās ofensīvo operāciju tempu Ukrainā, apzināti cenšoties samazināt civiliedzīvotāju upurus.

Šoigu arī atkārtoja, ka operācijas Ukrainā norit saskaņā ar plānu un Krievijas spēki sasniegs visus savus mērķus, atbalstot iepriekš ISW pausto vērtējumu, ka Krievijas maksimālistiskie stratēģiskie kara mērķi Ukrainā nav mainījušies.

Eksperti argumentē, ka Šoigu paziņojums var būt arī Krievijas Aizsardzības ministrijas mēģinājums izveidot informācijas apstākļus, lai izskaidrotu un attaisnotu niecīgos panākumus, ko Krievijas spēki guvuši Ukrainā pēdējo sešu nedēļu laikā. Kopš Krievijas spēki pēc operacionālās pauzes 16. jūlijā atsāka uzbrukuma operācijas, okupanti ir ieguvuši aptuveni 450,84 kvadrātkilometru jaunas teritorijas, kas ir aptuveni Andoras lielums. Krievijas spēki kopš 21. marta ir zaudējuši aptuveni 45 000 kvadrātkilometru teritorijas, kas ir lielāka teritorija nekā Dānija.

Kā jau iepriekš ir novērtējis ISW, Krievijas spēki nespēj pārvērst ierobežotos taktiskos sasniegumus plašākos operatīvos panākumos, un viņu ofensīvās operācijas Ukrainas austrumos beidzas. Šoigu paziņojums, visticamāk, ir mēģinājums izskaidrot šīs nepilnības.