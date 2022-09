ISW: mobilizācija Krievijā neatņems Ukrainai iespējas atbrīvot okupētās teritorijas

Krievijas daļējā mobilizācija neatņems Ukrainai iespēju atbrīvot Maskavas okupētās teritorijas ziemas laikā, raksta ASV bāzētās domnīcas "Institute For The Study Of War" (ISW) analītiķi.

Krievijas diktatora Vladimira Putina pavēle mobilizēt daļu no "apmācītās" rezerves, proti, personām, kuras ir pabeigušas obligāto militāro dienestu, vēl mēnešiem ilgi neradīs būtiska apjoma izmantojamu Krievijas kaujas spēku. Putina paziņojums par "daļēju mobilizāciju" 21. septembrī atspoguļoja daudzas problēmas, ar kurām Krievija saskaras tās iebrukumā Ukrainā, kuras Maskava, visticamāk, nespēs atrisināt tuvāko mēnešu laikā, raksta eksperti.

ISW ieskatā mobilizācija var ļaut 2023. gadā uzturēt pašreizējo Krievijas militārā spēka apjoma līmeni, kompensējot līdzšinējos Maskavas zaudējumus, lai gan šobrīd pārliecības nav arī par to. Mobilizācija notiks fāzēs, intervijā 21.septembrī sacīja Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu, faktiski, izslēdzot jebkādu pēkšņu Krievijas spēku pieplūdumu, kas varētu dramatiski mainīt kara gaitu.

Nav skaidrs, cik liela daļa Krievijas rezerves karavīru jau ir dislocēta karam Ukrainā. Rietumu izlūkdienestu amatpersonas 2021. gada novembrī paziņoja, ka Krievija pirmskara mobilizācijas ietvaros ir izsaukusi "desmitiem tūkstošu rezervistu". Ukrainas militārpersonas 2022.gada jūnijā ziņoja, ka Krievijas spēki ir iesaistījuši 80 000 mobilizētās rezerves pārstāvju karam Ukrainā. Krievijas militārpersonas, visdrīzāk, jau iesauca kaujām gatavākās rezerves šajos pirmskara mobilizācijas pasākumos, kas liecina, ka pašreizējā daļējā mobilizācija sāksies, jau no paša sākuma piesaistot mazāk kaujas gatavus rezervistus, prognozē eksperti.

Domnīcas analītiķi, raksta, ka Krievijas rezervisti ir slikti apmācīti un tiem netiek organizētas apmācības, kurās tiek atjaunotas viņu prasmes. Krievu obligātais militārais dienests ilgst tikai vienu gadu, kas iesaucamajiem dod maz laika, lai iemācītos būt par karavīriem. Prasmju atsvaidzināšanas apmācības trūkums pēc šī sākotnējā obligātā dienesta perioda paātrina karavīru spēju degradāciju laika gaitā. Šoigu atsaucās uz nodomu iesaukt rezervistus ar "kaujas pieredzi", taču ļoti nelielam skaitam Krievijas rezervistu, izņemot tos, kas jau tagad dienē Ukrainā, ir kaujas pieredze.