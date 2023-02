ISW: NATO jāgatavojas nākotnei, kurā Baltkrieviju kontrolē Krievija

NATO ir nopietni jāgatavojas tādai nākotnei, kurā Baltkrieviju kontrolē Krievija, raksta ASV bāzētās domnīcas "Institute For The Study Of War" (ISW) eksperti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Portāls "Delfi", atsaucoties uz žurnālistiskās pētniecības centra "Dosje" ziņoto, jau vēstīja, ka Kremlī ir izstrādāts detalizēts "lienošās aneksijas" plāns, kā ar politiskiem, ekonomiskiem un militāriem līdzekļiem sagrābt Baltkrieviju līdz 2030. gadam. Šāds plāns izstrādāts jau 2021. gadā, raksta medijs. Tajā nosprausts mērķis vēlākais līdz desmitgades beigām izveidot tā saukto Krievijas un Baltkrievijas apvienoto valsti.

ISW uzsver, ka nevar apstiprināt informāciju par šādiem iespējamiem Kremļa plāniem, taču reportieru secinājumi par dažādajiem centieniem Baltkrievijas pakāpeniskajai militārajai, politiskajai, ekonomiskajai un kultūras integrācijai ar Krieviju caur Savienības valsti atbilst ISW ilgstoši veiktajiem pētījumiem un vērtējumiem par Maskavas kampaņām un stratēģisko mērķi pakļaut Baltkrieviju caur Savienības valsti.

"Kā iepriekš vērtēja ISW, Putins, ļoti iespējams, nodrošinās ievērojamus ieguvumus, atjaunojot Krievijas augstāko varu pār Baltkrieviju neatkarīgi no viņa iebrukuma Ukrainā," raksta eksperti.

"Krievijas iespējamie pastāvīgie ieguvumi Baltkrievijā Rietumiem liek pieņemt lēmumu par to, kā risināt potenciālo nākotnes drošības ainavu NATO austrumu flangā. Ja Rietumi ļaus Putinam saglabāt pašreizējos ieguvumus Ukrainā, īpaši Krimā un Hersonas apgabala austrumos, Kremlis varēs izmantot gan okupēto Baltkrievijas, gan Ukrainas teritoriju, lai vēl vairāk apdraudētu Ukrainu un NATO austrumu flangu," pauž analītiķi.

Domnīca argumentē, ka Rietumi varētu arī izvirzīt nosacījumus nākotnei, kurā teritoriāli vienota Ukraina kļūs par spēcīgu militāro partneri NATO austrumu flanga aizsardzībā pret Krieviju un Krievijas okupēto Baltkrieviju. Šī vēlamā ilgtermiņa nākotne ir balstīta uz tūlītēju un noturīgu Rietumu izlēmīgu rīcību, lai dotu Ukrainai iespējas izraidīt Krievijas spēkus no savas teritorijas.

"Ir ārkārtīgi maz ticams, ka Rietumi spēs sakaut vai efektīvi reaģēt uz Krievijas veiktu Baltkrievijas absorbcijas kampaņu, vispirms nepieliekot punktu Krievijas iebrukumam Ukrainā," ziņo ISW.