ISW: no pienākumiem Ukrainā atbrīvotajam okupantu ģenerālim Surovikinam esot atrasts jauns darbs

Bijušais Krievijas Aviācijas un kosmosa spēku (VKS) komandieris armijas ģenerālis Sergejs Surovikins kļuvis par Neatkarīgo Valstu Savienības (NVS) Aizsardzības ministru padomes Pretgaisa aizsardzības jautājumu koordinācijas komitejas vadītāju, ziņo domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Vairākas zema profila un vietējās Krievijas publikācijas 10. septembrī ziņoja, ka NVS Aizsardzības ministru padome vienbalsīgi atbalstījusi Surovikina iecelšanu pretgaisa aizsardzības komitejas vadītāja amatā, un norādīja, ka ģenerālis tagad būs atbildīgs par NVS dalībvalstu kopīgās pretgaisa aizsardzības sistēmas darbības pārraudzību.

ISW gan norāda, ka vairāki labāk zināmi un ar Kremli saistīti ziņu kanāli īpaši neziņoja par Surovikina jauno amatu un nemaz nav pieminējuši ģenerāli, kopš Krievijas prezidents Vladimirs Putins viņu atlaida no VKS komandiera amata 23. augustā.

Domnīca iepriekš vērtēja, ka Surovikina pāreja uz NVS vadošo amatu atbilst iepriekšējiem modeļiem, kad Krievijas militārā vadība apkaunotos un neefektīvos komandierus novirzīja uz perifērām pozīcijām, kas atrodas tālu no Ukrainas, pilnībā neatlaižot viņus no Krievijas armijas.