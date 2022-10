ISW: okupanti par prioritāti Ukrainā izvirzījuši psiholoģiskā terora īstenošanu

Okupantu pirmdien veiktie uzbrukumi civilajiem objektiem Ukrainas teritorijā ir daļa no pēdējā laikā novērotās tendences, kurā Krievija par prioritāti ir izvirzījusi psiholoģiskā terora kampaņas īstenošanu, nevis panākumus kaujaslaukā, raksta ASV bāzētās domnīcas "Institute For The Study Of War" (ISW) analītiķi.

Krievijas spēki 17. oktobrī veica vairākus bezpilota lidaparātu un raķešu triecienus pret dzīvojamiem rajoniem un kritisko infrastruktūru visā Ukrainā. Krievijas karaspēks veica triecienu Kijivā, Zaporižjas pilsētā un apgabalos Vinnicas, Sumu, Dņepropetrovskas un Mikolajivas apgabalos. Ukrainas gaisa spēku pārstāvis Jurijs Ignats paziņoja, ka Krievijas spēki no Ukrainas dienvidiem palaiduši 43 bezpilota lidaparātus, no kuriem 37 Ukrainas karavīri iznīcināja un lielākā daļa bija Irānas bezpilota lidaparāti "Shahed-136".

Domnīcas ekspreti norāda, ka pirmdien notikušais bezpilota lidaparātu uzbrukums dzīvojamajai infrastruktūrai Kijivā atbilst plašākam Krievijas spēku karošanas modelim, kurā par prioritāti izvirzīts psiholoģiskais terors, nevis panākumi kaujaslaukā.

Tāpat analītiķi raksta, ka Krievija turpina izmantot savas attiecības ar Irānu, lai iegūtu bezpilota lidaparātus un raķetes, iespējams, šādi mēģinot kompensēt tās apsīkstošo raķešu arsenālu. Laikraksts "Washington Post" 16.oktobrī ziņoja, ka Irāna, iespējams, piegādās Krievijai papildu raķetes, tostarp īsa darbības rādiusa ballistiskās raķetes "Fateh-110" un "Zolfaghar" līdzās bezpilota lidaparātiem "Shahed-136", "Mohajer-6" un "Arash-2".