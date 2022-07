ISW: Okupanti turpina vājināt paši savus spēkus

Šī brīža okupantu ofensīvās darbības rezultēsies ierobežotos teritoriālos ieguvumos. Visticamāk, ka teritoriju ieņemšana apstāsies pirms tādu lielu apdzīvotu vietu kā Slovjanskas un Bahmutas sasniegšanas, prognozē domnīca "Institute for the Study of War" (ISW).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēdējo nedēļu laikā Krievijas spēkiem nav izdevies veikt ievērojamu virzību uz Slovjansku vai gar Siverskas - Bahmutas līniju. Krievi turpina vājināt paši savus spēkus, iesaistoties lokalizētās cīņās par nelielām un relatīvi nesvarīgām teritorijām Doneckas apgabalā, raksta analītiķi.

Kopš 3.jūlija, kad Krievijas karaspēks ieņēma Lisičansku, tās mērķos ir bijusi arī Siverska, bet okupanti joprojām nav sasnieguši šo pilsētu. Tāpat, Krievijas karaspēks nav uzsācis tiešus uzbrukumus Bahmutai. Arī centieni virzīties uz Slovjansku lielākoties ir apstājušies un nedēļām ilgi nav novērojama nekāds būtisks progress.

Sauszemes uzbrukumu atjaunošana pēc operatīvās pauzes nav rezultējusies vērā ņemamā Krievijas virzībā uz priekšu. Tomēr, iespējams, ka pastāvīgais Krievijas spiediens nākamajās dienās vai nedēļās varētu okupantiem sniegt ierobežotus ieguvumus.