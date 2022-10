ISW: okupanti Ukrainā nevarēs pielietot Sīrijā izmantotās kara metodes

Ģenerāļa Sergeja Surovikina iecelšana par Krievijas Apvienotās spēku grupas vispārējo komandieri nenovedīs pie Sīrijas paņēmieniem Ukrainā, jo kaujas telpa tur būtiski atšķiras no kaujas telpas Sīrijā. Tiešie salīdzinājumi ar Surovikina Sīrijā īstenoto karadarbību novērš uzmanību no fakta, ka Krievija Ukrainā saskaras ar ļoti atšķirīgiem izaicinājumiem, raksta ASV bāzētā domnīca “Institute For The Study Of War” (ISW).

Domnīcas analītiķi norāda, ka Krievija nevar izmantot Sīrijā pielietotās metodes karā Ukrainā, galvenokārt tāpēc, ka tai neizdevās iegūt pārākumu gaisa telpā, kas liedz tās spēju visā Ukrainā uzsākt tādas masveida bombardēšanas kampaņas, kādas tā varēja un veica Sīrijā.

ISW jau iepriekš ir novērtējis, ka Krievijas gaisa operācijas būtu ievērojami atšķirīgas, ja tās tiktu veiktas gaisa telpā, pār kuru tai nav pilnīgas kontroles vai sarežģītākā gaisa aizsardzības vidē, kā tas ir Ukrainā.

Tāpēc ir ļoti maz ticams, ka Surovikina kā komandiera loma izraisīs būtiskas izmaiņas Krievijas gaisa un raķešu operācijās Ukrainā, kamēr Ukrainas Rietumu sabiedrotie turpinās nodrošināt Kijivai pretgaisa aizsardzību, kas nepieciešama, lai neļautu Krievijai iegūt gaisa pārākumu, piebilst eksperti.