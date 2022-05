ISW: okupanti Ukrainas austrumos mēģina izveidot nelielus aplenkumus

Krievijas spēki, visticamāk, ir atteikušies no centieniem izveidot vienu lielu aplenkumu Ukrainas austrumos un tā vietā mēģina nodrošināt mazākus aplenkumus, tādējādi cerot tikt pie teritoriālajiem ieguvumiem, jaunākajā ziņojumā par Maskavas iebrukumu Ukrainā raksta domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Analītiķi norāda, ka Krievijas spēki, visticamāk, mēģinās vienlaicīgi panākt vairāku Ukrainas spēku ielenkšanu Doneckas un Luhanskas apgabalos. Šo apgabalu vidū ir: plašākais Severodoneckas apgabals (ieskaitot Rubižni un Lisičansku), Bahmuta-Lisičanska, ap Zoloti (tieši uz ziemeļaustrumiem no Popasnas) un ap Ukrainas nocietinājumiem Avdīvkā.

Krievijas spēki ik dienu mēģina virzīties uz priekšu šajos apgabalos, taču līdz šim nav panākuši nekādus būtiskus "izrāvienus" vai guvuši ievērojamus panākumus, lai sasniegtu izvirzītos mērķus – sagrābt visu Donbasu, raksta ISW.

Domnīca atgādina, ka Luhanskas apgabala administrācijas vadītājs Serhijs Haidais ziņojis, ka Ukrainas spēki 15. maijā kontrolēja tikai aptuveni 10 procentus no Luhanskas apgabala (salīdzinājumā ar 30 procentiem pirms pilna mēroga Krievijas iebrukuma 2022. gada 24. februārī).

Eksperti raksta, ka okupantiem ir izdevies iegūt vairākas teritorijas Ukrainas austrumos, taču viņi to ir paveikuši, samazinot savu mērķu apjomu — lielā mērā pārtraucot operācijas ap Izjumu un koncentrējoties uz galvenajām frontes pilsētām. Krievijas bruņoto spēku sniegums joprojām ir vājš, ziņo ISW.