ISW: Okupanti veido kaujām pilnvērtīgi nesagatavotas vienības

Krievija turpina veidot un izvietot kaujas vienības, kuru sastāvā ir nepietiekami sagatavoti brīvprātīgie un rezerves spēki, vēsta ASV bāzētā domnīca "Institute for the Study of War" (ISW).

Okupantu spēki pēdējo nedēļu laikā cenšas izveidot vairākas jaunas kaujas vienības, tomēr tie saskaras ar sarežģījumiem, veidojot papildu militārās vienības, kuras būtu gatavas kaujai. ASV domnīca secina, ka šīm vienībām, visticamāk, pietrūks personāla un tām būs jāpaļaujas uz rekrutēšanas atlases un mobilizācijas rezervistiem.

Šādu vienību izvietošana, iespējams, negatīvi ietekmēs iepriekš radīto vienību kapacitāti un iespēju atjaunot savas kaujas spējas. Šādā veidā radītajām Krievijas bruņoto spēku vienībām nebūs ierasto kaujas spēju, tāpēc ir svarīgi nepārvērtēt to kapacitāti, atzīmē eksperti.

No Kremļa sponsorētā medija "Izvestia" izplatīts video, kurā redzami Krievijas artilērijas rezervisti, kas, desmit dienas pirms to izvietošanas Ukrainā tiek apmācīti ar vecām D-20 haubicēm. Klajā nākusi arī informācija, ka tikai dažas dienas pirms došanās uz Ukrainu rezervisti fokusējās uz vienkāršo ieroču apguvi.

Sociālajos tīklos bija redzami arī Krievijas spēki, kas pārvadāja Krievijas brīvprātīgo un rezerves vienības ar T-80BV tankiem. Tas ir modelis, kas tika sagatavots 1985. gadā, pretstatā modernizētajam T-80 BVM, ko izmantoja 1. gvardes tanku armija. Tāpat sociālajā vidē bija pieejami materiāli, kas norādīja, ka 9. jūnijā Krievijas spēki transportēja T-80BV tankus, kas tika izņemti no noliktavas Maskavas apgabalā.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā. Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.