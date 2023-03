ISW: Okupantiem trūkst kapacitāšu, lai pārvērstu Bahmutas ieņemšanu operacionālos panākumos

Krievijas spēkiem trūkst spēju izmantot Bahmutas taktisko sagrābšanu, lai gūtu operatīvus panākumus, un, visticamāk, to uzbrukumi sasniegs kulmināciju pēc šīs pilsētas ieņemšanas, raksta ASV bāzētā domnīca “Institute For The Study Of War” (ISW).

ISW ekspertu ieskatā Krievijas spēkiem pēc Bahmutas ieņemšanas būtu jāizvēlas starp divām atšķirīgām virzības līnijām. Krievijas spēki varētu mēģināt virzīties uz rietumiem pa šoseju T0504 virzienā uz Kostiatjinivku (apmēram 20 kilometru attālumā no Bahmutas) vai varētu virzīties uz ziemeļrietumiem pa šoseju E40 uz Slovjanskas-Kramatorskas apgabalu Doneckas apgabala ziemeļrietumos (apmēram 40 kilometrus uz ziemeļrietumiem no Bahmutas).

Šīs divas potenciālās virzības asis neatbalsta viens otru, un novājinātiem Krievijas spēkiem, visticamāk, par prioritāti būtu jāizvēlas tikai viens, lai tie varētu gūt panākumus, raksta domnīcas analītiķi.