ISW: palēninoties Krievijas uzbrukumu tempam, Ukraina dodas pretuzbrukumos

Krievijas nacionālajā informācijas telpā pieaug trauksme, jo Krievijas uzbrukumu temps palēninās, saskaroties ar Ukrainas veiktajiem triecieniem, izmantojot rietumvalstu sniegtās, modernās raķešu sistēmas HIMARS. Savukārt Ukrainas amatpersonas arvien vairāk atzīst Ukrainas veiktās pretuzbrukumu operācijas Hersonas apgabalā, informē domnīca "Institute for the Study of War" (ISW).

Ukrainas spēki Hersonas apgabalā veic nenoteiktas pretdarbības, ziņoja Hersonas apgabala administrācijas padomnieks Serhijs Hlans.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Hersonas apgabalas pretuzbrukumu kontekstā, informēja, ka Ukrainas spēki "soli pa solim" virzās uz priekšu. Viņa paziņojumā nebija skaidri norādīts, vai viņš atsaucas uz nelieliem Ukrainas panākumiem šajā apgabalā vai plašāku pretuzbrukumu, skaidro ISW.

Lai kavētu Krievijas bruņoto spēku manevrēšanas iespējas un loģistiku, Ukrainas spēki Hersonas apgabalā apšauda Krievijas transportlīdzekļus, ziņo Ukrainas Bruņoto spēku Operatīvā pavēlniecība "Dienvidi".

Hlans arī sacīja, ka vienīgais mērķis Ukrainas veiktajiem triecieniem pret Krievijas kontrolētajiem tiltiem ap Hersonu, ir neļaut Krievijas spēkiem iekļūt pilsētā. Netiek apturēta pārtikas un citu būtisku preču iekļūšana pilsētā.

Palēninās Krievijas uzbrukumu temps

Krievijas nacionālajā informācijas telpā pieaug trauksme, jo Krievijas uzbrukumu temps palēninās, saskaroties ar Ukrainas veiktajiem triecieniem pret galvenajiem Krievijas loģistikas mezgliem, izmantojot rietumvalstu sniegtās modernās raķešu sistēmas HIMARS, raksta ISW.

"Telegram" kanāls "Moscow Calling", Ukrainas saņemtās HIMARS sistēmas definēja kā īpašu pagrieziena punktu karā un paziņoja, ka iepriekš nodrošinātās Rietumu ieroču sistēmas Krievijas veiktos uzbrukumus ietekmēja maz. Kanālā tika pausts sašutums par to, ka nesenie Ukrainas veiktie triecieni pret Krievijas noliktavām, sakaru mezgliem un bāzēm atstāj postošu un potenciāli neatgriezenisku ietekmi uz Krievijas turpmāko ofensīvu attīstību.

Šī informācija saskan ar Rietumu aizsardzības sfēras amatpersonu iepriekšējiem ziņojumiem par to, ka Krievijas karaspēks ir spiests iesaistīties dažādās HIMARS ietekmes mazināšanas taktikās uz kaujas lauka, tostarp maskēšanās pasākumos un pastāvīgi mainot tehnikas grupējumu atrašanās vietu, vēsta ISW.

Centieni mazināt HIMARS ietekmi traucē Krievijas spēkiem veikt apjomīgus artilērijas triecienus, ko tie ir plaši izmantojuši kara laikā, kā to apliecina NASA "Fire Information for Resource Management" dati. Tie informē par aizvien mazāk novērojamām kaujas darbības izraisītām karstuma anomālijām, Donbasa frontes līnijā, kopš HIMARS ieviešanas Ukrainā.