ISW: Pretuzbrukumi pie Bahmutas, domājams, novērsuši ukraiņu ielenkšanas draudus

Krievijas spēki lielu daļu savu rezervju pārvietojuši Bahmutas virzienā un pēdējo 24 stundu laikā ir palēninājuši Ukrainas pretuzbrukumu šajā apkārtnē, atsaucoties uz Ukrainas aizsardzības ministra vietnieci Annu Maļaru, savā ikdienas ziņojumā par stāvokli frontē akcentē ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā liecina Maļaras teiktais, ukraiņi turpina pretuzbrukumus Bahmutas ziemeļu un dienvidu malās un ir pavirzījušies par 500 metriem vienā flangā un par 1000 metriem otrā, akcentēts ziņojumā.

Vairāki prokremliskie Krievijas militārie blogeri paziņoja, ka Ukrainas spēki nav spējīgi uzturēt ilgstošus lokālus pretuzbrukumus ap Bahmutu, papildina ISW. Tomēr, kā uzskata eksperti, Krievijas spēki flangos pie Bahmutas, domājams, joprojām ir vāji.

ISW secina, ka Ukrainas pretuzbrukumi pie Bahmutas, visticamāk, ir novērsuši ukraiņu spēku aplenkuma risku un piespieduši okupantus veltīt papildu militāros resursus aizsardzībai, kā Ukrainas pavēlniecība, iespējams, to arī bija iecerējusi.

Foto: Ekrānuzņēmums no "Liveuamap"

Krievijas spēki Bahmutu, kas ir viens no karstākajiem frontes sektoriem, cenšas ieņemt jau mēnešiem ilgi. Savukārt pēdējās nedēļās pienāk ziņas par ukraiņu taktiskiem panākumiem pilsētas apkārtnē. ASV domnīca ISW lēš, ka Ukraina spēki pie Bahmutas ir pārņēmuši taktiski iniciatīvu.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās 2022. gada 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.

Krievijas attieksmi pret ukraiņiem, tostarp nogalinot un veidojot filtrācijas nometnes, raksturo šis "fašisma manifests", ko publicēja Kremļa propagandas ziņu aģentūra "RIA Novosti".

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.