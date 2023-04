ISW: Prigožins, šķiet, atgūst Putina labvēlību

Krievijas algotņu grupējuma 'Vagner" dibinātājs Jevgēņijs Prigožins, pēc visa spriežot, atgūst prezidenta Vladimira Putina labvēlību, uzskata ASV Kara studiju (ISW) institūta analītiķi.

Tā kā Krievijas karaspēka regulārās daļas nav spējušas izpildīt uzdevumus, ko Putins tām noteicis attiecībā uz ziemas uzbrukumu, "Vagner" saņems pastiprinājumus (munīciju un politisko atzinību). Tā ir krasa novirzīšanās no Kremļa kursa attiecībā uz "Vagner" un Prigožina spēku izmantošanu Bahmutā, skaidro domnīca.

Pirmdien ar "Vagner" saistītie avoti paziņoja, ka grupējums gatavo trīs mobilizēto karavīru motorizēto strēlnieku brigādes savu flangu nostiprināšanai Bahmutā, norāda ISW.

Prigožins arī apstiprinājis, ka gaisa desanta spēki strādā līdzās "Vagner", un norādījis, ka viņa grupējums aktīvi saņem munīciju.

"Prigožins iestājies par to, lai "Vagner" saņemtu vairāk artilērijas šāviņu, un tas norāda uz to, ka Prigožins ir atjaunojis munīcijas piegādes no Krievijas Aizsardzības ministrijas," skaidro ISW.