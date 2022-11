ISW: Prigožins turpina palielināt savu ietekmi Krievijā

Krievijas "siloviki" palielina savu ietekmi, lai virzītu personīgās intereses. "Vāgnera grupas" finansētājs Jevgeņijs Prigožins 6.novembrī apstiprināja, ka atvērs grupējuma apmācību centrus, kas darbosies ārpus Krievijas bruņoto spēku struktūru sistēmas, raksta ASV bāzētā domnīca "Institute for the Study of War" (ISW).

Prigožins uzsvēra, ka Krievijas amatpersonām atbildība par militārā grupējuma apgādes jautājumiem jāuztic reģionālajiem uzņēmumiem nevis jāpaļaujas uz Kremli. "Vāgnera grupas" vadītājs plašsaziņas līdzekļos uzsvēra arī sadarbību starp Krievijas valdību un privāto biznesa nozari, kas, iespējams, liecina, ka viņš mēģina palielināt vāgneriešu varas bāzi Krievijā, vienlaikus samazinot vienotas Krievijas operācijas Ukrainā.

Vāgneriešu vadītājs cenšas veidot savu lomu arī Krievijas ārlietās, veicinot savu iesaistīšanos vēlēšanu rīkošanā. Militārā grupējuma vadītājs sarkastiski atzina medija "Bloomberg" ziņojumus par viņa līdzdalību ASV 2022. gada vidus-termiņa vēlēšanās, stāstot par ASV valdības finansēto izdevumu "Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība": "Kungi, mēs iejaucāmies, mēs iejaucamies un mēs iejauksimies," vēsta ISW.

Savukārt Krievijas Aizsardzības ministrija 7.novembrī sniedza paziņojumu, atbildot uz plašu Krievijas militāro apskatnieku protestu 6.novembrī pret neveiksmēm frontē. Apskatnieki publicēja vēstuli, kurā tik apgalvots, ka Maskava ir nosūtījusi brigādi "neizprotamā ofensīvā" Doneckas apgabalā, kur tā četru dienu laikā cieta zaudējumus vairāk nekā 300 nogalināto, ievainoto un pazudušo, kā arī zaudēja pusi no tās ekipējuma, informē ISW.