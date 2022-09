ISW: Putins cenšas gatavot jaunus uzbrukuma spēkus uz rudeni un ziemu

Krievijas prezidents Vladimirs Putins 1.septembrī Kaļiņingradā, tiekoties ar skolēniem, turpināja sludināt savu propagandu, lai gatavotu jauno paaudzi nepieciešamībai iesaistīties karā Ukrainā šī gada rudenī un ziemā, informē ASV bāzētā domnīca “Institute for the Study of War” (ISW).

Tikšanās laikā ar skolēniem Kaļiņingradā Putins sludināja savu melīgo propagandu, ka "speciālās militārās operācijas" mērķis ir likvidēt "pret Krieviju vērsto anklāvu", kas veidojas Ukrainā un ir "eksistenciāls drauds Krievijas valstij".

Krievijas prezidenta paziņojumi, ka Kijiva ir jāsakauj militāri, lai aizstāvētu Krieviju, vēlreiz apstiprina viņa nodomus attiecībā pret Ukrainu. Tie liecina arī par to, ka Krievija iebrukumus plāno turpināt arī šī gada rudenī un ziemā.

Savukārt Krievijas militārie apskatnieki turpinājuši centienus apgalvot, ka Ukrainas pretuzbrukumi dienvidos jau ir izgāzušies. ISW atgādina, ka militāro operāciju, kādas šobrīd dienvidos veic Ukraina, veiksme vai izgāšanās nav vērtējama ne pēc dienas, ne nedēļas. Rietumvalstīm nevajadzētu kļūt par Krievijas dezinformācijas upuriem, norāda ISW.

Krievijas iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.