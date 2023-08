ISW: Putins, domājams, pavēlēja Prigožina lidmašīnas notriekšanu

Krievijas prezidents, agresors Vladimirs Putins gandrīz noteikti pavēlēja Krievijas militārajai pavēlniecībai notriekt algotņu grupējuma "Vagner" vadītāja Jevgēņija Prigožina lidmašīnu, pauž ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Domnīcas analītiķi par mazticamu uzskata scenāriju, ka Krievijas armijas elementi, īpaši Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu un Ģenerālštāba priekšnieks ģenerālis Valērijs Gerasimovs, nogalinātu Prigožinu bez Putina pavēles. ISW norāda, ka savos turpmākajos vērtējumos pamatosies uz pieņēmumu, ka Putins pavēlēja Prigožina slepkavību, ja vien gaismā nenāks pierādījumi, kas liecina par pretējo.

Krievijas Aizsardzības ministrija (AM) un Kremlis kopš jūnijā notikušā dumpja, ko sarīkoja Prigožins, ir iznīcinājuši un vājinājuši viņa autoritāti, un atentāts pret šīs organizācijas vadību varētu būt pēdējais solis grupas kā neatkarīgas vienības iznīcināšanā, skaidro eksperti.

ISW norāda, ka "Vagner" un Krievijas iekšējie avoti ziņoja, ka Krievijas AM nesen sāka veidot jaunus algotņu grupējumus, lai aizstātu "Vagner" Āfrikā un Tuvajos Austrumos, un sāka vervēt arī organizācijas pārstāvjus.

"Vagner" komandieri ziņoja, ka Krievijas AM pievienojās divas augsta organizācijas amatpersonas, un iekšējie avoti apgalvoja, ka daļa "Vagner" darbinieku sāka pamest Baltkrieviju pēc tam, kad šīs valsts autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko atteicās finansēt algtoņus.

Ekspertu ieskatā Krievijas AM un Kremlis faktiski bija radījuši apstākļus, kuros Prigožins vairs nevarēja pienācīgi atbalstīt "Vagner", ja vien viņš nespētu nodrošināt jaunu finansējumu un misijas grupējumam tuvākajā laikā. Šādi apstākļi galu galā varēja likt "Vagner" lēnām zaudēt kaujiniekus un Prigožinam zaudēt savu ietekmi.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka Krievijas algotņu grupējuma "Vagner" dibinātājs un vadītājs Jevgeņijs Prigožins trešdien bijis Krievijā avarējušās lidmašīnas pasažieru sarakstā. Kopumā lidmašīnā bijuši desmit pasažieri, kuru skaitā bija arī Prigožins. Krievijas Federālā gaisa transporta aģentūra apstiprinājusi, ka Prigožins bijis lidmašīnā, kas avarēja.