Pēc mobilizācijas pasākumiem Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir ļāvis Aizsardzības ministrijai atjaunot kontroli pār visiem Krievijas spēkiem Ukrainā, raksta ASV bāzētās domnīcas "Institute for the Study of War" (ISW) eksperti.

"Tiklīdz kā lielākā daļa no 300 tūkstošiem mobilizēto ieradās Ukrainā. Putins Krievijas Aizsardzības ministrijai sāka atļaut uzsvērt savu vadošo jomu," teikts ikdienas ziņojumā.

ISW iepriekš janvārī jau ziņoja, ka Kremlis un Aizsardzības ministrija cenšas mazināt privātās militāras kompānijas "Vagner" vadītāja Jevgēnija Prigožina ietekmi.