ISW: Putins neuzņemas atbildību par zaudējumiem Harkivas apgabalā

Krievijas prezidents Vladimirs Putins neuzņemas atbildību par militārajām neveiksmēm Harkivas apgabalā, vainu noveļot uz militāro personālu, informē ASV bāzētā domnīca "Institute for the Study of War".

Krievijas medijs 3.oktobrī ziņoja, ka ģenerālleitnants Romāns Berdņikovs nomainījis pulkvedi Aleksandru Žuravļevu par Rietumu kara apgabala komandieri. Dažu pēdējo mēnešu laikā šī kara apgabala vienības galvenokārt darbojas bez skaidri noteikta komandiera. Žuravļevs jau kādu laiku nav tur manīts un Putins divu nedēļu laikā nomainījis jau divus Rietumu spēku grupējumu komandierus.

Iespējams, ka Putins mēģina novirzīt aizvien pieaugošās sabiedrības dusmas par Krievijas zaudējumiem Harkivas apgabalā un Limanā, piešķirot Rietumu kara apgabalam jaunu komandieri. Šis paziņojums var būt arī mēģinājums aizsargāt pulkvedi Aleksandru Lapinu, Centrālā kara apgabala komandieri, no spēcīgas kritikas par nesenajām Krievijas neveiksmēm Limanā.

Putins var mēģināt novelt vainu uz Berdņikovu par turpmākajiem Krievijas zaudējumiem Harkivā un, iespējams, Luhanskas apgabalā. Lapina kritika pēdējās dienās ir kalpojusi kā katalizators plašākam sadalījumam Krievijas nacionālistu informācijas telpā, un Berdņikova iecelšana amatā var būt domāta, lai novērstu un novirzītu šo pieaugošo neapmierinātību.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā.

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.