ISW: Ukrainas spēki pārcēlušies uz Dņepras austrumu krastu Hersonas apgabalā

Krievijas militāro blogeru publicētu kadru ģeolokācija un rakstītā informācija liecina, ka Ukrainas spēki Hersonas apgabalā ir nokļuvuši Dņepras austrumu (kreisajā) krastā, savā ikdienas atskaitē par situāciju frontē raksta ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

No blogeru sniegtās informācijas secināms, ka Ukrainas spēki izveidojuši pozīcijas Dņepras kreisajā krastā uz ziemeļiem no Oleškiem un ir pavirzījušies pa šoseju E97 līdz apdzīvotās vietas ziemeļu nomalei, teikts ziņojumā.

Foto: Ekrānuzņēmums no ISW kartes

Kāds Krievijas militārais blogeris arī apgalvo, ka okupanti zaudējuši kontroli pār dažām salā uz dienvidrietumiem no Hersonas.

"Šie kadri arī norāda, ka Krievijas spēki var nekontrolēt salas Konkas un Čaikas upēs, kas atrodas mazāk nekā puskilometru uz ziemeļiem no Ukrainas karavīru pozīcijām pie Antonovskas tilta," raksta analītiķi.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās 2022. gada 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.

Krievijas attieksmi pret ukraiņiem, tostarp nogalinot un veidojot filtrācijas nometnes, raksturo šis "fašisma manifests", ko publicēja Kremļa propagandas ziņu aģentūra "RIA Novosti".

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.