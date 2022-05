ISW: Ukrainas spēki veikuši pretuzbrukumu valsts dienvidos, piespiežot okupantus pāriet aizsardzībā

Ukrainas spēki 28.maijā veica veiksmīgu ierobežotu pretuzbrukumu Hersonas-Mikolajivas apgabala robežas tuvumā, liekot Krievijas spēkiem pāriet aizsardzībā, jaunākajā ziņojumā par Krievijas iebrukumu Ukrainā raksta ASV bāzētā domnīca "Institute Of The Study Of War" (ISW).

Šis Ukrainas pretuzbrukuma mērķis, visticamāk, bijis izjaukt Krievijas centienus izveidot spēcīgas aizsardzības pozīcijas gar dienvidu asi, norāda eksperti.

Lai gan šķiet, ka Ukrainas pretuzbrukums tuvākajā laikā nenozīmēs ievērojamu teritoriju atgūšanu, tas, iespējams, izjauks Krievijas operācijas un liks Krievijai izvietot papildspēkus Hersonas reģionā, ziņo domnīca. Ukrainas pretuzbrukumi var vēl vairāk bremzēt Krievijas centienus nostiprināt administratīvo kontroli pār okupēto Dienvidukrainu.

Tāpat ISW vēsta, ka Krievijas spēki 29. maijā turpināja uzbrukt Severodoneckai, bet nav apstiprinātas informācijas, ka okupanti tur būtu panākuši kādu progresu.

Krievijas progress pilsētu kaujās, visticamāk, būs lēns. Domnīcas analītiķi raksta, ka okupantu kampaņa Austrumukrainā, kuras mērķis iepriekš bija sagrābt visu Luhanskas un Doneckas apgabalu, tagad ir gandrīz pilnībā vērsta uz Severodonecku.

Maz ticams, ka Krievijas karaspēks spēs veikt vairākas vienlaicīgas operācijas un, visdrīzāk, samazinās prioritāti kampaņām uz dienvidaustrumiem no Izjumas un uz rietumiem no Limanas par labu pieejamo spēku koncentrēšanai Severodoneckā.