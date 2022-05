ISW: Ukraiņu pretuzbrukumi pie Harkivas līdzinās veiksmīgajai okupantu atvairīšanai ap Kijivu

Jaunākajā ziņojumā par Krievijas iebrukumu Ukrainā domnīcas "Institute of the Study of War" (ISW) analītiķi raksta, ka Ukrainas armijas veiktie pretuzbrukumi pie Harkivas liek okupantiem mainīt savas operacionālās darbības un ar tām saistītos mērķus.

“Ukrainas pretuzbrukums ap Harkivu liek Krievijas militārajai pavēlniecībai izdarīt smagas izvēles,” raksta ISW. Domnīca atsaucas uz Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas izplatīto informāciju, kurā teikts, ka no Harkivas atvilktie Krievijas spēki ir nosūtīti Rubižnes un Severodoneckas virzienā, taču tādējādi krievi zaudēja teritoriju, no kuras bija apšaudījuši Harkivu.

Ukrainas veiktie pretuzbrukumi liek Krievijas vienībām, kas joprojām atrodas netālu no pilsētas, koncentrēt savu bombardēšanu pret uzbrūkošajiem Ukrainas spēkiem, nevis turpināt uzbrukumus pašai pilsētai, skaidro eksperti.

“Ukrainas pretuzbrukums Harkivas tuvumā sāk izskatīties ļoti līdzīgs pretuzbrukumam, kas galu galā padzina Krievijas karaspēku no Kijivas un pilnībā no Rietumukrainas,” raksta ISW, piebilstot, ka šobrīd ir pāragri spriest, vai krievi Harkivas kontekstā pieņems līdzīgus lēmumus un atvilks savus spēkus kā tas bija Kijivas gadījumā.