ISW: 'Vagner' meklē karavīrus Āfrikā un Tuvajos Austrumos, tomēr piedzīvo finansiālas grūtības

Krievijas militārais algotņu grupējums "Vagner" meklējot darbiniekus Tuvajos Austrumos un Āfrikā, tomēr zemo piedāvāto atalgojumu dēļ izskanējuši minējumi, ka grupējums saskaras ar finansiālām grūtībām, ziņo medijs "Sky News".

Otrdien, 22. augustā, ar grupējumu saistītā "Telegram" profilā tika publicēts video, kurā bija redzams tā līderis Jevgeņijs Prigožins. Video viņš apgalvoja, ka grupējums uzņem jaunus kaujiniekus un "Vagner" plāno "izpildīt visus izvirzītos uzdevumus".

"All eyes on Wagner" monitoringa grupa ziņoja par darba sludinājumiem, kas piedāvā ikmēneša algu aptuveni 1400 eiro apmērā par darbu Tuvajos Austrumos, savukārt Āfrikā no 2000 līdz 2500 eiro. 2023. gada sākumā "Telegram" profils, kas koncentrējās uz karavīru vervēšanu cīņām Ukrainā, izsludināja ikmēneša atalgojumu aptuveni 2300 eiro apmērā.

Kā norāda ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW), novērojams "Vagner" algotņu algu samazinājums. ISW norādīja, ka šīs ziņas sakrīt ar nesenajiem ziņojumiem - grupējums saskaroties ar finansiālām grūtībām un, iespējams, algu samazinājuma dēļ zaudē darbiniekus.

""Vagner" pašreizējie vervēšanas centieni liecina par to, ka Prigožins cenšas panākt līgumu Āfrikā, kā arī tur izvietot esošos un jaunos darbiniekus no Krievijas un Baltkrievijas. Prigožins to varētu uzskatīt par pēdējo grupējuma iespēju palikt neatkarīgiem no Krievijas Aizsardzības ministrijas," uzsvēra ISW.