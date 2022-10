ISW: ziņas par mobilizēto nāvēm Ukrainā palielinājušas kritiku pret Krievijas armijas vadību

Publiskie ziņojumi par slikti sagatavotu mobilizēto Krievijas karavīru nāvēm Ukrainā ir izraisījuši jaunu kritiku pret Krievijas militāro pavēlniecību, raksta ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Krievijas mediji ziņoja, ka pieci mobilizētie vīrieši no Čeļabinskas jau gājuši bojā kaujās Ukrainā tikai trīs nedēļas pēc prezidenta Vladimira Putina izziņotās daļējas mobilizācijas 21. septembrī. Domnīcas eksperti skaidro, ka šīs ziņas lika daudziem karu atbalstošiem krievu militāro blogu autoriem apgalvot, ka mirušo un ievainoto skaits mobilizēto karavīru vidū, iespējams, ir vēl lielāks.

Krievijas mobilizācijas struktūras turpina saskarties ar birokrātiskiem izaicinājumiem, kas var vēl vairāk mazināt mobilizētā personāla kaujas efektivitāti. Milblogeri apgalvoja, ka Krievijas Aizsardzības ministrija nav izvirzījusi atbilstošus nosacījumus, lai integrētu un uzraudzītu mobilizēto karavīru izvietošanu frontes līnijās, raksta ISW analītiķi.

Tiek ziņots, ka Krievijas militārās vienības izkliedē mobilizētos vīriešus starp dažādām vienībām, neveicot pienācīgu uzskaiti par viņu dislokācijas vietām frontē. Krievijas militārpersonas arī turpina norīkot vīriešus ar iepriekšēju militāro pieredzi vienībās, kas neatbilst viņu zināšanām.

ISW citē arī vienu Krievijas militāro blogeri, kurš brīdinājis, ka Krievijas Aizsardzības ministrijas nespēja pienācīgi informēt ģimenes par viņu radinieku atrašanās vietu, liks karavīru mātēm un sievām izveidot cilvēktiesību grupas, kas "sagraus Krieviju no iekšpuses".