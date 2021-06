Itālija pabeigusi karaspēka izvešanu no Afganistānas, pieliekot punktu 20 gadus ilgajai misijai šajā valstī, trešdien paziņojusi Roma.

"Pagājušajā naktī Itālijas misija Afganistānā oficiāli noslēdzās," paziņoja Itālijas aizsardzības ministrs Lorenco Gverīni. "Tomēr starptautiskās sabiedrības saistības ar Afganistānu, sākot ar Itāliju, šeit nebeidzas. Tās turpināsies citos veidos, sākot no attīstības sadarbības stiprināšanas un beidzot ar Afganistānas institūciju atbalstu."

Aizsardzības ministrijas publiskotie dati liecina, ka 20 gadu laikā Afganistānā dienējuši 50 000 Itālijas karavīru. Šai laika periodā Afganistānā krituši 53 Itālijas karavīri un 723 tikuši ievainoti.

Itālija, ASV, Turcija, Lielbritānija un Vācija bija visvairāk iesaistījušās NATO misijā "Resolute Support" Afganistānā.

NATO vadītās misijas mērķis bija apmācīt Afganistānas drošības spēkus, lai tie spētu nodrošināt mieru un kārtību valstī pēc ārvalstu spēku aiziešanas.

ASV 1. maijā oficiāli sāka izvest savus atlikušos spēkus no Afganistānas, gatavojoties pielikt punktu savai gandrīz 20 gadus ilgušajai klātbūtnei šai valstī, bet vienlaikus raisot bažas par turpmāko notikumu attīstību Afganistānā pēc starptautisko spēku aiziešanas.

Lai gan faktiskā spēku izvešana sākusies jau agrāk, 1. maiju Vašingtona uzskata par simbolisku datumu, ņemot vērā, ka pērn panāktā vienošanās ar talibiem šo dienu noteica kā galīgo termiņu izvešanas pabeigšanai, bet ASV prezidents Džo Baidens atzinis, ka to izdarīt būtu grūti, un norādījis, ka pēdējie aptuveni 2500 amerikāņu karavīri no Afganistānas tiks izvesti laikā no 1. maija līdz 11. septembrim.

Vienlaikus norisinās arī NATO misijas "Resolute Support" spēku izvešana no Afganistānas.