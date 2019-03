Itālijā šoferis nolaupa un aizdedzina autobusu ar bērniem

Pie Itālijas pilsētas Milānas autobusa šoferis trešdien nolaupījis un aizdedzinājis ar bērniem pilnu autobusu, vēsta raidsabiedrība BBC.

Policija bērnus, dažus no tiem sasietus, izglābusi caur izsistiem autobusa logiem. Neviens nav smagi cietis. 14 cilvēki cietuši no dūmu ieelpošanas. 47 gadus vecais autobusa šoferis – no Senegālas ieceļojis Itālijas pilsonis – arestēts.

Autobusā incidenta brīdī brauca divas klases un bērnus pavadošais skolotājs. Bērni bija ceļā no skolas uz sporta zāli, kad autobusa šoferis mainīja maršrutu, un nākamās 40 minūtes norisinājās nolaupīšanas scēna, ziņo vietējie mediji.

Kāds zēns piezvanīja saviem vecākiem un pastāstīja, ka šoferis draud pasažieriem ar nazi, tie savukārt ziņoja policijai.

Likumsargi kādu laiku centušies autobusu pārtvert, līdz tas ietriecies policijas automašīnās. Šoferis izlaistījis degvielu, taču likumsargi paspējuši izsist aizmugurējos logus un izglābt pasažierus, pirms visu autobusu pārņēmušas liesmas.

Izmeklētāji paziņoja, ka izskata visas notikušā versijas, tostarp terorismu. Itālijas labējais iekšlietu ministrs Mateo Salvīni paziņoja, ka aizdomās turētajam ir bijusi krimināla pagātne.

Skolotājs, kurš atradās autobusā, pastāstīja, ka šoferis bijis dusmīgs par Itālijas politiku attiecībā pret imigrantiem. Mediji ziņo, ka viņš kliedzis "neviens neizdzīvos" un "apturiet nāves Vidusjūrā".

Kops jūlijā Itālijā pie varas nāca labējā partija "Līga" un populistu "Pieczvaigžņu kustība", valdība ir ieņēmusi asu nostāju pret imigrantiem. Itālija cenšas slēgt savas ostas kuģiem un laivām, kurās pāri Vidusjūrai Eiropā mēģina nokļūt migranti no Āfrikas.