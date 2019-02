Itālijas opozīcija pieprasa valdībai skaidrot Salvīni sakarus ar Kremli

Itālijas opozīcija piektdien pieprasījusi valdībai sniegt atbildes par publikāciju par iekšlietu ministra un vicepremjera Mateo Salvīni sakariem ar Kremli.

Itālijas izdevums "L'Espresso" šonedēļ rakstīja, ka Salvīni pagājušajā gadā centies iegūt vairākus miljonus eiro no juridiskajām personām, kuras saistītas ar Kremli. Nauda it kā bijusi paredzēta viņa labējai partijai Līga kampaņas finansēšanai uz Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Kā vēsta izdevums, shēmas organizators bijis Salvīni padomnieks Džanluka Savoini, kurš vienojies par to, ka Itālijas naftas kompānija no Krievijas nopērk trīs miljonus tonnu dīzeļdegvielas. Ienākumus no darījuma bija paredzēts novirzīt Līgai, kuras līderis ir Salvīni.

Raksta autori atzīst, ka viņiem nav pierādījumu par darījuma izpildi. Vienlaikus rakstā uzsvērts, ka darījums ticis apspriests Maskavā 2018. gada oktobrī, kad Salvīni ieradās Krievijā uz pasākumu ar Itālijas biznesmeņu piedalīšanos. Sarunas par iespējamo darījumu notikušas dažas stundas pēc Salvīni tikšanās ar Krievijas vicepremjeru Dmitriju Kozaku.

Līga ne pirmo reizi izrādās iesaistīta apkaunojošās attiecībās, ņemot vērā tās draudzīgās saites ar Putinu, paziņoja Itālijas Demokrātiskā partija, aicinot valdību nekavējoties izskaidrot situāciju.

Salvīni iepriekš paudis apbrīnu par Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un Līga 2017. gadā parakstīja sadarbības līgumu ar Krievijas valdošo partiju "Vienotā Krievija".

Gan Salvīni Līga, gan otra valdošās koalīcijas partija - Pieczvaigžņu kustība - ir pret Krievijas sankcijām, jo tās kaitējot Itālijas eksportam.

Pagājušā gada jūlijā Salvīni, atkāpjoties no Eiropas Savienības (ES) oficiālās pozīcijas, paziņoja, ka viņš nesaskata nekādu problēmu Krievijas īstenotajā Krimas pussalas aneksijā.