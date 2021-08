Itālijas ziemeļos lietusgāzes izraisījušas plūdus

Itālijas dienvidos nedēļām ilgi nerimstoties meža ugunsgrēkiem, valsts ziemeļos tagad sākušās spēcīgas lietusgāzes, izraisot plūdus, zemes un dubļu nogruvumus.

Dienvidtirolē lietusgāžu dēļ no krastiem izgājušas upes un zemes nogruvumu dēļ slēgti ceļi. Čiusas pilsētā no krastiem izgājušas upes dēļ policija brīdinājusi vietējos iedzīvotājus izbraukt savas automašīnas no pazemes stāvvietām un gatavoties plūdiem.

Lombardijā vietējiem iedzīvotājiem nākas cīnīties ūdens līmeņa celšanos un dubļu nogruvumiem, tostarp gar Komo ezera krastiem, kurš uz neilgu laiku izgājis no krastiem, appludinot Komo ielas.

Gardas ezera krastos dubļu straumes ieplūdušas viesnīcā Limones sul Gardas pilsētā un tur naktī nācies glābt aptuveni 100 viesus, vēsta aģentūra "Ansa".

Itālijas ugunsdzēsības dienests uz skartajiem rajoniem nosūtījis aptuveni 1000 glābēju.