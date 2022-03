Izgāšanās gadījumā Putins varētu izšķirties par kodoltriecienu, domā 'Bellingcat' pētnieks (plkst.11:59)

Kijivas ieņemšanas pilnīgas izgāšanās gadījumā Kremļa saimnieks Vladimirs Putins varētu izšķirties par kodoltriecienu, taču viņš viens nevar palaist raķetes, TV kanāla "Ukraina 24" ēterā skaidroja "Bellingcat" pētnieciskais žurnālists Kristo Grozevs.

Pati Maskava nav slēpusi, ka neizslēdz kodolieroču izmantošanu, atgādina pētnieks. Ja Krievijas vara nopietni izskatītu kodolscenāriju, politiskā un militārā vadība savlaicīgi tiktu paslēpta, domā Grozevs.

Lidojumu dati liecina, ka no publiskās dzīves pazudušais aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu slēpjas slepenā bunkurā pie Ufas, papildina Grozevs. Savukārt Putins slēpjoties citā bunkurā aiz Urāliem.

Avoti Krievijas specdienestos vēl pirms kara sākuma decembrī un janvārī stāstījuši, ka Putins savā tuvākajā lokā lielījies par gatavību pielietot kodolieročus. "Tie paši cilvēki tagad teic, ka Kijivas ieņemšanas pilnīgas izgāšanās gadījumā viņš varētu dot tādu rīkojumu," stāsta Grozevs.

Vienlaikus raķeti ar kodolgalviņu viņš nevarot palaist vienpersoniski. "Bet viņš nevar pielietot kodolieročus ar nosacīto sarkano pogu. Sarkanā poga eksistē, bet ir pieci cilvēki, kuriem ķēdītē jāizpilda visi šie rīkojumi līdz tam, lai raķete ar kodolgalviņu izlidotu. Mūsu avoti ir pārliecināti, ka no šiem pieciem vismaz daži nepildīs pavēli. Viņš [Putins] saprot, ka tāds risks pastāv, tāpēc diez vai dos tādu pavēli," domā Grozevs.

Savukārt bijušais ASV vēstnieks Krievijā Maikls Makfols vērš uzmanību Putina sabiedrotā, bijušā prezidenta un pašreizējā Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieka Dmitrija Medvedeva paustajam par faktoriem, kādos gadījumos Krievija pielietotu kodolieročus.

Dmitry Medvedev outlined in detail to the Guardian under what conditions Russia would use nuclear weapons. Note what he said and did not say. THREAD 1/