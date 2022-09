Izjumā atrasts masu kaps ar vairāk nekā 440 līķiem

Ukrainas Harkivas apgabala Izjumas pilsētā pēc tās atbrīvošanas no krievu okupācijas ir atrasts masu kaps ar vairāk nekā 440 līķiem, paziņoja Harkivas apgabala policijas izmeklēšanas pārvaldes priekšnieks Serhijs Bolvinovs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Varu teikt, ka šeit atrodas viens no vislielākajiem apbedījumiem vienā atbrīvotā pilsētā, tajā ir vairāk nekā 440 līķu," sacīja Bolvinovs. Viņš arī pateica, ka šie līķi ir aprakti atsevišķi.

"Mēs zinām, ka daži tika nogalināti (nošauti), daži gāja bojā no artilērijas uguns, no tā sauktajām mīnu sprādzienu traumām. Daži gāja bojā aviācijas triecienos. Daudzi līķi vēl nav atpazīti, tāpēc nāves cēloņi tiks noskaidroti izmeklēšanas darbību gaitā," sacīja Bolvinovs, atbildot uz jautājumu par to, kā gājuši bojā tur apraktie cilvēki.

Bolvinovs atzīmēja, ka visi līķi tiks ekshumēti un nosūtīti uz tiesu medicīnas ekspertīzi.

Kā ziņots, Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena intervijā ceturtdien atzina, ka vēlas, lai Krievijas prezidents Vladimirs Putins par Ukrainā pastrādātajiem kara noziegumiem atbild Starptautiskās Krimināltiesas (SKT) priekšā.

Ukrainas spēkiem atbrīvojot okupētās teritorijas, gaismā nāk kārtējās liecības par Krievijas karavīru pastrādātajiem noziegumiem, tostarp nošaušanām un spīdzināšanām. Šoreiz Ukrainas robežsardze ziņo par piecu bērnu atbrīvošanu no kāda pagraba.

Tāpat ziņots, ka Ukrainas spēki kopš septembra sākuma guvuši panākumus pret okupantiem. Ukraina par pretuzbrukuma sākumu Hersonas apgabalā paziņoja 29. augustā, taču vēlāk kļuva zināms, ka vērienīga operācija notiek arī Harkivas apgabalā, kur okupantu spēki īsā laikā padzīti no plašām teritorijām. Kopš septembra sākuma ir atbrīvoti vairāk nekā 6000 kvadrātkilometri Ukrainas teritorijas un Harkivas apgabalā atkarotas vairāk nekā 300 apdzīvotas vietas.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.

Krievijas attieksmi pret ukraiņiem, tostarp nogalinot un veidojot filtrācijas nometnes, raksturo šis "fašisma manifests", ko publicēja Kremļa propagandas ziņu aģentūra "RIA Novosti".

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.