Izplata viltus ziņu par Kijevas ielenkšanu. Teksta tiešraide

Jau ceturto dienu Ukrainas aizstāvji turas pretī Krievijas okupantu milzīgajam pārspēkam. Gaisa trauksmes sirēnas, šāvieni un sprādzieni ir kļuvuši par ikdienas realitāti Kijevā un citās Ukrainas pilsētās, bet sadegušas militārās tehnikas kolonnas – ikdiena uz ceļiem. Krievijas sāktā ofensīva ir Eiropā kaut kas nepieredzēts kopš Otrā pasaules kara. Turpinām sekot līdzi Ukrainas cilvēku smagajai cīņai par savu brīvību.

Krievijas iebrukums Ukrainā (ceturtā diena)

Atbildot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, no spēlēšanas pret Krievijas izlasi atteicās Polija, Čehija un Zviedrija, kuras ir tās pretinieces vai iespējamās pretinieces pēc mēneša gaidāmajā Pasaules kausa kvalifikācijas "play-off" turnīrā. Nupat kā boikotam pievienojās arī Anglijas valstsvienība. https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/fifa-nediskvalifice-krieviju-bet-aizliedz-spelet-zem-sava-karoga.d?id=54103348

Privātā satelītattēlu nodrošināšanas kompānija "Maxar", kas līdz šim sniegusi vizuālu informāciju par pierobežā sapulcinātajiem Krievijas spēkiem, pirms stundas ziņojusi par aptuveni piecus kilometrus gara Krievijas militārā konvoja tuvošanos Kijevai no ziemeļiem. Konvojā esot degvielas vedēji un tanki, vēsta "Sky News".

"Varbūt viņš tiešām domā, ka prezidenta Zelenska valdīšana un valdība ir fašistiska, bet skaidri un gaiši mēs visi zinām, ka tas tā nav," pauda bijušais Latvijas izlūkdienesta šefs. https://www.delfi.lv/video/raidijumi/spried-ar-delfi/vini-nezina-ko-darit-kazocins-pielauj-ka-putins-nesanem-objektivu-izlukinformaciju.d?id=54103234

Eiropas Savienības valstis vienojušās Ukrainai piegādāt letālos ieročus un munīciju 450 miljonu eiro apmērā, paziņojis bloka augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels. ES Ukrainai piegādās arī kaujas lidmašīnas.

Uzskatāms piemērs, kā Krievijas aviokompānijas ietekmē gaisa telpu slēgšana. Patlaban "Aeroflot" reiss "SU124/AFL124" pēc vairāk nekā septiņu stundu lidojuma atgriežas tā izlidošanas lidostā Maskavā. Pirms vairākām stundām tas bija spiests mainīt maršrutu, jo Krievijas aviokompānijām tika slēgta Dānijas (Grenlandes) un Kanādas gaisa telpa.

Sākusies smaga artilērijas apšaude pa Kahovkas pilsētu Ukrainas dienvidos, tai līdzīgu pirms diennakts piedzīvoja Harkiva, pirms to neveiksmīgi mēģināja ieņemt Krievijas spēki.https://t.me/kharkivlife1/21946

Putins iebrukumam Ukrainā izmantojis divas trešdaļas iepriekš pie Ukrainas sapulcināto kaujasspējīgo spēku, atsaucoties uz Pentagona pārstāvi, raksta CNN. ASV izlūkošanas informācija, kas līdz šim izrādījusies ārkārtīgi precīza, apliecina, ka iebrukumā vēl nav devusies trešā daļa aptuveni piecu mēnešu laikā savilkto spēku. "Tas nav nenozīmīgi," atzīmējusi aizsardzības jomas amatpersona. ASV arī aplēsušas, ka "līdz šim rītam" (iespējams, ar to domāts rīts ASV jeb dienas vidus Ukrainā), Krievija izšāvusi vairāk nekā 320 raķetes. Vairums no tām bijušas īsā rādiusa ballistiskās raķetes, paudusi amatpersona.

Astoņus gadus ukraiņu noturētās Donbasa piefrontes pilsētas Ščastja un Stancija Luhanska, kurās smaga apšaude sākās nedēļu pirms Putina "specoperācijas", artilērija esot daļēji nolīdzinājusi, tomēr daudzi iedzīvotāji joprojām uzturas ēku pagrabos bez pārtikas un jebkādas palīdzības. Līdz ar sagrāvi pilsētas nonākušas Krievijas spēku kontrolē, ziņo Luhanskas apgabala administrācijas vadītājs Serhijs Haidals.

Ungārija Ukrainai ziedojusi 100 000 litrus degvielas, kā arī 28 tonnas pārtikas, ziņo "Nexta".

Divu dienu laikā mobilizēti 100 000 ukraiņu, paziņojis virspavēlnieks Valērijs Zalužnijs. 50 000 no viņiem ir rezervisti, bet 50 000 – teritoriālās aizsardzības spēkos. Tāpat šodien noteikts militārpersonas atalgojums 100 000 grivnu (nepilni 3000 eiro) mēnesī. Zelenskis skaidrojis, ka šādi karavīriem tiek parādīts, ka valsts viņiem ir pateicīga.

Kijeva nav ielenkta. Viltus ziņa parādījusies, aģentūrai AFP nointervējot viltvārdi, kurš uzdevies par pilsētas mēru Vitāliju Kļičko.

NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājs Jānis Sārts atzīmē, ka Krievijas spēki izskatās izsīkuši. https://twitter.com/janis_sarts/status/1498005634784149504

Aģentūra AFP vēsta, ka Krievijas iebrukums Ukrainā licis pamest mājas aptuveni 7 miljoniem cilvēku. Pirms vairākām stundām ANO bēgļu aģentūra vēstīja, ka valsti pametuši vismaz 368 000 bēgļu. Tas nozīmē, ka 6,6 miljoni ir patvērušies citviet Ukrainā – galvenokārt valsts rietumos — vai arī vēl ir ceļā, lai pamestu valsti.

No Baltkrievijas izšauta "Iskander" ballistiskā raķete Čerņihivas, aplenktās pilsētas 150 kilometrus uz ziemeļaustrumiem no Kijevas, centrā iznīcinājusi arhitektūras pieminekli, 1939. gadā celtu ēku, ziņo "The Kyiv Independent". Krievijas 2016. gadā uzņemts video ar "Iskander" izmēģinājumu:

Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieka "Facebook" profilā ievietots video, kurā redzams viens no Turcijas Ukrainai piegādāto dronu "Baykar Bayraktar TB2" šodienas uzbrukumiem Krievijas tehnikas kolonnai, iznīcinot zeme-gaiss raķešu sistēmu „Buk”. ienaidnieks iznīcināts Žitomiras rajonā uz rietumiem no galvaspilsētas Kijevas.

Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska oficiālais pārstāvis izplatījis aicinājumu Krievijas karavīriem: "Daudzi no jums jau ir padevušies, bet mēs to neuzskatām par gūstu. Mēs jūsu pāriešanu pie mums neuzskatām par kaut ko apkaunojošu. Tā jūs varat saglabāt savu militāro godu, nosodot kriminālu karu." Par paziņojumu vēsta "Euromaidan Press".

Krievijas Aizsardzības ministrijas pārstāvis atzinis, ka "diemžēl arī mūsu biedri ir nogalināti un ievainoti", bet apgalvo, ka šie zaudējumi esot "daudzkārt mazāki kā iznīcināto nacionālistu un Ukrainas Bruņoto spēku vidū". Lai gan oficiālu kritušo skaitu nav iespējams pārbaudīt nevienā karojošajā pusē, šāds apgalvojums ir klaji pretējs militārajai loģikai, ka uzbrūkošo vidū kritušo jābūt vairāk nekā starp tiem, kuri aizstāvas. To apšaubīt liek arī Krievijas spēku nepārtrauktā papildspēku ierašanās, ko nepavada reāla virzība uz priekšu.

EK prezidente arī paziņoja, ka tiks noteiktas sankcijas agresora Putina sabiedrotajam Aleksandra Lukašenko režīmam Baltkrievijā. Fon der Leiena savā runā teica, ka Eiropas Komisija ieviesīs ierobežojošus pasākumus pret Baltkrievijas svarīgākajām nozarēm, samazinot to produktu eksportu. Sankcijas cita starpā attiekšoties uz tādām precēm un resursiem kā tabaka, koksne, cements, dzelzs un tērauds. (Sky News)

"Pirmo reizi tās vēsturē ES finansēs ieroču un aprīkojuma iegādi un piegādi valstij, kurai tiek uzbrukts," paziņo fon der Leiena, ziņojot par bruņojuma atbalstu, kuru Brisele sniegs Ukrainai.

Eiropas Savienība ir paziņojusi, ka plāno sākt bruņojuma nosūtīšanu uz Ukrainu.

Urzula fon der Leiena arī slavē Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska līderību un viņa drosmi. Tāpat viņa izceļ Ukrainas tautas izturību, nosaucot to par iedvesmojošu. "Mēs ar atplestām rokām sagaidām tos, kuriem jābēg no Putina bumbām. Mēs atbalstām mūsu austrumu dalībvalstis, uzņemot šos bēgļus un rūpējoties par viņiem," norādīja EK vadītāja. https://twitter.com/vonderleyen/status/1497975335178153986

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena šopēcpusdien sacīja: "Pirmkārt, mēs slēdzam ES gaisa telpu Krievijai piederošām, Krievijā reģistrētām vai Krievijas kontrolētajām lidmašīnām. Tās nevarēs nosēsties, pacelties vai pārlidot ES teritoriju." Viņa norādīja, ka tas attiecas arī uz krievu oligarhu privātajām lidmašīnām. "Otrkārt, mēs aizliegsim Kremļa mediju mašīnu ES. Valstij piederošās "Russia Today" un "Sputnik" un to meitasuzņēmumi vairs nevarēs izplatīt savus melus, lai attaisnotu Putina karu. Mēs izstrādājam instrumentus, lai aizliegtu to toksisko un kaitīgo dezinformāciju Eiropā," paziņoja fon der Leiena. (Sky News)

Krievijas prezidenta Vladimira Putina pavēle par paaugstinātas gatavības noteikšanu Krievijas kodolspēkiem, ir daļa no "bīstamas retorikas", sacīja NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs. "Ja jūs apvienojat šo retoriku ar to, ko viņi dara uz vietas Ukrainā, karojot pret neatkarīgu suverēnu nāciju, īstenojot pilnvērtīgu iebrukumu Ukrainā, tas palielina situācijas nopietnību," viņš turpināja. Ģenerālsekretārs piebilda: "Tādēļ mēs sniedzam atbalstu Ukrainai, bet tas ir arī iemesls, kāpēc pēdējo nedēļu un mēnešu laikā esam ievērojami palielinājuši NATO klātbūtni alianses austrumu daļā." Stoltenbergs norādīja, ka tas ir tikai sākums adaptācijai, kas aliansei ir jāveic, reaģējot uz daudz agresīvāku Krieviju. (CNN)

Ukrainas Iekšlietu ministrijas ziņojumi liecina, ka šo pēcpusdien ap pulksten 15 no Baltkrievijas uz Ukrainu tika palaistas tuva darbības rādiusa raķetes.Tiek ziņots, ka šīs "Iskander" ballistiskās raķetes tika izšautas, Ukrainai un Krievijai gatavojoties miera sarunām uz Baltkrievijas robežas. (Sky News)

Anglijas futbola Premjerlīgas klubs "West Ham United" pirms savas šodienas spēles pret "Wolverhampton Wanderers" komandu pauda atbalstu Ukrainai un arī savas komandas futbolistam – ukrainim Andrijam Jarmolenko. Līdzīgi publiska atbalsta pasākumi notikuši faktiski visos Premjerlīgas mačos, kā arī citos Eiropas elitārāko futbola līgu čempionātos. https://twitter.com/SkySportsNews/status/1497938417371525123

NATO dalībvalsts Turcija svētdien mainīja savu retoriku, nodēvējot Krievijas uzbrukumu Ukrainai par "karu", un apņēmās īstenot starptautiskā pakta daļas, kas potenciāli ierobežotu Krievijas karakuģu tranzītu no Vidusjūras uz Melno jūru. "Tagad tie nav pāris gaisa triecieni, situācija Ukrainā oficiāli ir karš," sacīja Turcijas ārlietu ministrs Mevluts Čavašolu. Retorikas maiņa ļauj Turcijai ieviest 1936. gada Montrē konvencijas pantus, kas ļauj ierobežot jūras spēku tranzītu pār Dardaneļu un Bosfora šaurumiem kara laikā. Tomēr Čavušolu atkārtoti uzsvēra, ka Turcija nevar bloķēt visu Krievijas karakuģu piekļuvi Melnajai jūrai pakta klauzulas dēļ, kas šaurumus ļauj šķērsot tiem kuģiem, kuri atgriežas savā reģistrētajā bāzē. (Reuters)

"ABC News" žurnālists Džeimss Longmans ziņo, ka Maskavas centrā izvietots plašs skaits policijas vienību. Krievijas varas iestādes šādi reaģējot uz protestiem, kas varētu sākties Maskavā saistībā ar Kremļa agresiju Ukrainā. https://twitter.com/JamesAALongman/status/1497955753705021442

Eiropā un pasaulē turpinās demonstrācijas pret karu, kuras sākās pēc tam, kad Krievija iebruka Ukrainā. Šeit fotogrāfijas no demonstrācijas Berlīnē, kurā piedalījušies ap 100 000 cilvēku.

Pasaulē lielākā lidmašīna – "Antonov An-225" – ir iznīcināta, paziņojis Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1497947370008547332?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497947370008547332%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Flive%2Fworld-europe-60542877

Krievijas iedzīvotāji svētdien stāv milzīgās rindās pie bankomātiem, lai izņemtu ārvalstu valūtas, jo jaunās rietumvalstu sankcijas, kas nupat piemērotas, lai sodītu Kremli par iebrukumu Ukrainā, izraisījušas bažas, ka rublis varētu sabrukt. https://www.delfi.lv/bizness/pasaule/krievija-iedzivotaji-stav-milzigas-rindas-pie-bankomatiem-lai-iznemtu-arvalstu-valutas.d?id=54102876

"Ir acīmredzams, ka Krievija un pats Putins nebija gaidījuši šādu Ukrainas un demokrātiskās pasaules reakciju un vienotību pret Putina uzsākto karu," atzīmēja aizsardzības ministrs. https://www.delfi.lv/news/national/politics/putina-kodoldraudi-pabriks-aicina-visus-saglabat-mieru-un-nelauties-iebiedesanai.d?id=54102898

Krievijā nav apsīkuši protesti pret karu. Tiek ziņots, ka Krievijas policija šodien aizturējusi vairāk nekā 900 cilvēku Ukrainas atbalsta demonstrācijās 44 pilsētās. Saskaņā ar neatkarīgas protestu uzraudzības grupas datiem, kopējais arestu skaits kopš 24. februāra ir līdz 4000. (Sky News)

Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba arī komentējis Putina iepriekš izziņoto pavēli par paaugstinātas gatavības noteikšanu Krievijas kodolspēkiem. Uzstājoties preses konferencē, Kuleba sacīja: "Šis prezidenta Putina rīkojums nāca neilgi pēc tam, kad tika paziņots par divām delegācijām, kas ir gatavas tikties [sarunām]."Mēs šo paziņojumu vai rīkojumu uztveram kā mēģinājumu paaugstināt likmes un izdarīt papildu spiedienu uz Ukrainas delegāciju," sacīja ministrs."Taču mēs nepadosimies šim spiedienam. Mēs pieiesim šīm sarunām ļoti vienkārš. Mēs ejam tur, lai klausītos [kas] Krievijai ir sakāms, un mēs viņiem pateiksim, ko mēs par šo visu domājam," turpināja ministrs. Kuleba arī norādīja: "Ukraina nekrīt. Mēs asiņojam, bet turpinām veiksmīgi aizstāvēties." (BBC)

Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba izteicies, ka pastāvējis "ļoti reāls risks", ka Baltkrievijas spēki pievienosies Krievijai iebrukumā Ukrainā.Tomēr viņš saka, ka Baltkrievijas vadītājs Aleksandrs Lukašenko Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskijam sacījis, ka "tādas rīcības nebūs", kamēr turpināsies plānotās Ukrainas un Krievijas sarunas, raksta "Sky News". Jāatgādina, ka Lukašenko ir starptautiski neatzīts, nosodīts un arī izolēts Baltkrievijas vadītājs. Krievija ir viņa režīma pastāvēšanas galvenais garants. Tas nozīmē, ka uzticēties Lukašenko vārdiem nav pārāk liela pamata – kaut vai tikai tāpēc, ka viņš ir atkarīgs no Putina un var nebūt spējīgs iebilst Putina pavēlēm.

Nevienā brīdī Krievija nav bijusi apdraudēta no NATO puses, sacīja Baltā nama preses sekretāre Džena Psaki, atbildot uz prezidenta Putina pavēli noteikt Krievijas kodolspēkiem "īpašas gatavības" režīmu. Putins vainoja NATO līderus, ka tie pieļāvuši "agresīvus paziņojumus" pret Krieviju. Taču Psaki sacīja, ka tā ir pazīstama Krievijas prezidenta atbilde. "Mēs esam redzējuši, kā viņš to darīja atkal un atkal. Nevienā brīdī Krievija nav bijusi apdraudēta no NATO puses," viņa sacīja telekanālam "ABC News". "Mēs tam stāsimies pretī," viņa turpināja, piebilstot: "Mums ir iespēja sevi aizstāvēt, bet mums ir skaidrā valodā jāpasaka tas, ko redzam no prezidenta Putina." (BBC)

Kijevas priekšpilsēta, iznīcināti vairāki okupanti. Šādas ainas ir viens no iemesliem, kas ļauj izskaidrot acīmredzami pieaugošo Putina izmisumu. https://twitter.com/mrsorokaa/status/1497917802644008960

Kanādas gaisa telpa ir slēgta visiem Krievijas gaisa kuģu operatoriem. Lēmums stājas spēkā nekavējoties, paziņoja Kanādas transporta ministrs Omars Alghabra. (CNN)

Šobrīd aktuālie gaisa telpas ierobežojumi Krievijā reģistrētiem lidaparātiem. "Flightradar" atzīmē, ka tā ņem vērā tikai pieņemtus lēmumus, nevis "ieceres". https://twitter.com/flightradar24/status/1497935877875675138?ref_src=twsrc%5Etfw

Krievijas delegācija un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien, 27. februārī, tiksies uz Baltkrievijas un Ukrainas robežas.https://www.delfi.lv/news/arzemes/zelenskis-piekritis-tikties-ar-krievijas-delegaciju-uz-ukrainas-baltkrievijas-robezas.d?id=54102798

https://twitter.com/janis_sarts/status/1497941096864829446

Protestētāji Minskā aplenkuši Baltkrievijas Aizsardzības ministrijas Ģenerālštāba ēku un skandē "Slava Ukrainai!" https://twitter.com/TadeuszGiczan/status/1497940480578969604

Mihails Hodorkovskis pēc Putina paziņojuma aicina Krievijas iedzīvotājus doties ielās. https://twitter.com/mbk_center/status/1497936667579146241

ASV vēstniece ANO ir nosodījusi Putina lēmumu paaugstināt Krievijas kodolieroču spēku gatavības režīmu kā nepieņemamu eskalāciju. Linda Tomasa-Grīnfīlda telekanālam CBS sacīja: "Tas nozīmē, ka prezidents Putins turpina saasināt šo karu tādā veidā, kas ir pilnīgi nepieņemams, un mums ir jāturpina apturēt viņa darbības pēc iespējas spēcīgākā veidā." (Sky News)

"Pāreja uz paaugstinātas trauksmes statusu ir veids, kā Maskava var nosūtīt brīdinājumu. Pārejot uz trauksmes statusu, visticamāk, būs vieglāk ātrāk palaist ieročus. Bet tas nenozīmē, ka pastāv nolūks tos izmantot.Krievijai ir lielākais kodolieroču krājums pasaulē, taču tā arī zina, ka NATO ir pietiekami daudz kodolieroču, lai iznīcinātu Krieviju, ja tie tiktu izmantoti.Taču mērķis, visticamāk, ir mēģināt atturēt NATO atbalstu Ukrainai, radot bažas par to, cik tālu viņš [Putins] ir gatavs iet, un neskaidrības par to, kādu atbalstu Ukrainai viņš uzskatīs par pārāk lielu," komentējot Putina paziņojumu, raksta BBC analītiķis Gordons Korera.

Plašāk par Putina nule kā izteikto pavēli: https://www.delfi.lv/news/arzemes/putins-pavel-gataviba-turet-ari-kodolierocu-arsenalu.d?id=54102696

Svarīga aktualitāte: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprinājis, ka Kijevas un Maskavas sarunas notiks uz Baltkrievijas un Ukrainas robežas.Zelenska biroja paziņojumā teikts, ka abas delegācijas tiksies "bez priekšnosacījumiem" netālu no Pripjatas upes. (Sky News)

Šajā video redzams, kā Putins pieprasa paaugstināt Krievijas "atturēšanas spēku" (kodolieroču spēku) gatavības režīmu. https://twitter.com/AlexKokcharov/status/1497927502521638912

Vladimirs Putins ir noteicis paaugstinātu Krievijas stratēģisko atturēšanas spēku – kas iekļauj arī vienības, kas atbild par valsts kodolieroču kapacitāti – gatavību, atbildot uz “neleģitīmajām rietumu sankcijām” saistībā ar Krievijas karu Ukrainā. Putins Krievijas aizsardzības ministram Sergejam Šoigu un ģenerālštāba priekšniekam Valērijam Gerasimovam svētdien sacīja, ka "rietumu valstis ne tikai veic nedraudzīgas ekonomiskās darbības pret mūsu valsti (..), bet lielāko NATO valstu vadītāji izsaka agresīvus paziņojumus par mūsu valsti.”"Es pavēlu pārvietot Krievijas atturēšanas spēkus uz īpašu pienākumu izpildes režīmu," sacīja Putins. ("Financial Times")

Krievijas prezidents Vladimirs Putins devis rīkojumu paaugstināt valsts "atturēšanas spēku" gatavību. Kremļa saimnieks apsūdzēja rietumvalstis "nedraudzīgos" soļos pret viņa valsti Maskavas iebrukuma Ukrainā laikā, ziņo aģentūra AFP. https://twitter.com/AFP/status/1497925205758513153

Baltkrievija var pieteikt karu Ukrainai un oficiāli doties palīgā Krievijas prezidentam, agresoram Vladimiram Putinam, ukraiņu ziņu aģentūra "Unian" citē Melnās jūras stratēģisko pētījumu institūta projektu vadītāju, izdevuma "BlackSeaNews" galveno redaktoru Andreju Kļimenko. https://www.delfi.lv/news/arzemes/eksperts-baltkrievija-var-pieteikt-karu-ukrainai.d?id=54102598

Ukrainas un Krievijas sarunas notikšot Gomeļā. Pēc portāla "Zn.ua" ziņotā, Ukrainas pusi pārstāvēs Mikola Točitskis – Ukrainas ārlietu ministra vietnieks. Šīs sarunas notikšot bez nekādiem priekšnoteikumiem, kā uz to vienmēr ir uzstājusi Ukrainas puse. Šobrīd nav precīzas skaidrības par šo sarunu laiku, kā arī to, kas tieši tajās tiks apspriests.

Iepriekš jau ziņojām, ka Ukraina oficiāli iesniegusi prasību pret Krieviju ANO Starptautiskajā tiesā Hāgā. Par to plašāk lasiet šeit. https://www.delfi.lv/news/arzemes/ukraina-oficiali-iesniegusi-prasibu-pret-krieviju-ano-starptautiskaja-tiesa-haga.d?id=54102556

Iznīcināta okupantu militārā tehnika Harkivā. https://twitter.com/MarQs__/status/1497914960571207680

Ukrainas galvaspilsētas Kijevas mērs Vitālijs Kļičko paziņojis, ka pilsētā nav Krievijas karaspēka. Viņš paziņoja, ka "militārās, tiesībaizsardzības un teritoriālās aizsardzības" amatpersonas turpina "atklāt un neitralizēt diversantus". (BBC)

Latvijas Hokeja federācijas (LHF) prezidents Aigars Kalvītis, paužot nosodījumu Krievijas agresijai Ukrainā, izteicis gatavību ar citām federācijām vērsties Starptautiskajā hokeja federācijā (IIHF), lai apturētu Krievijas un Baltkrievijas hokeja federāciju dalību starptautiskajā hokejā. https://www.delfi.lv/sports/news/hokejs/latvijas-hokeja-federacija-aicina-izolet-krieviju-no-starptautiskam-sacensibam.d?id=54102486

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sacīja, ka ir runājis ar Baltkrievijas līderi Aleksandru Lukašenko, taču nesniedza sīkāku informāciju par apspriesto. Krievija svētdien paziņoja, ka Baltkrievijā ir ieradusies delegācija – it kā uz sarunām ar Ukrainu. Taču Zelenskis noraidīja piedāvājumu, sakot, ka sarunas Minskā būtu bijušas iespējamas, ja Krievija nebūtu uzbrukusi Ukrainai no Baltkrievijas teritorijas. Taču Ukrainas prezidents norādīja, ka joprojām ir atvērts sarunām citviet. (BBC)

Itālija slēdz gaisa telpu lidojumiem no Krievijas. Šīs ziņas šopēcpusdien apstiprināja Itālijas premjerministra padomnieks. https://twitter.com/FerdiGiugliano/status/1497908230676168709

https://twitter.com/gmaliks/status/1497905940921831424

Japāna pievienosies ASV un citām rietumvalstīm, bloķējot atsevišķas Krievijas bankas no starptautiskās maksājumu sistēmas SWIFT, šodien paziņoja premjerministrs Fumio Kišida. Tokija noteiks sankcijas Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam un piešķirs Ukrainai ārkārtas humāno palīdzību 100 miljonu ASV dolāru apmērā. (Sky News)

Ukrainas spēki ir atguvuši kontroli pār svarīgo Harkivas pilsētu, paziņojis reģiona gubernators. Sociālā tīkla "Telegram" ierakstā Olehs Sinjehubovs sacīja: "Mūsu rokās ir pilnīga kontrole pār Harkivu!" "Bruņotie spēki, policija un aizsardzības spēki strādā, un pilsēta tiek pilnībā attīrīta no ienaidnieka," viņš piebilda. Situācija uz vietas joprojām ir mainīga, un apgalvojumus par kontroli ir grūti pārbaudīt, taču uz vietas esošie civiliedzīvotāji britu raidsabiedrībai BBC arī sacījuši, ka Harkiva atkal ir Ukrainas kontrolē un ielu kaujas apsīkstot.

Aina no kaujas Harkivā. Video redzams, kā ukraiņi šauj ar rokas prettanku granātmetēju RPG. https://twitter.com/_ZhN_/status/1497846976976617472?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497846976976617472%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Flive%2Fworld-europe-60542877

Būtiski jaunumi no Vācijas. Vācijas kanclers Olafs Šolcs paziņojis par krasiem valsts aizsardzības izdevumu palielinājumiem.Uzstājoties Vācijas parlamenta ārkārtas sesijā, viņš sacīja, ka šogad Vācijas militārajam budžetam tiks pievienoti 100 miljardi eiro.Tas nozīmē, ka Vācija aizsardzībai tagad tērēs vairāk nekā 2% no sava ikgadējā IKP, kas ir ilggadējais NATO mērķis, ko Eiropas lielvalsts iepriekš nav spējusi sasniegt - neskatoties uz ASV un jo īpaši bijušā prezidenta Donalda Trampa spiedienu. Tas ir jaunākais no virknes politikas maiņu, ko Vācija paziņoja pēdējo dienu laikā, tostarp tās vakardienas lēmumu sākt tieši sūtīt ieročus uz Ukrainu.Vācijas kanclers Olafs Šolcs saka, ka pasaule pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā ir "iegājusi jaunā ērā" un ka "uz Putina agresiju nevar būt citas atbildes". (BBC)

Ukrainas prezidenta biroja pārstāvis Aleksejs Arestovičs informē, ka no rīta pusē Harkivā iebraukušās okupantu kolonnas jau puse ir iznīcināta. Savukārt Kijevas apkārtnē pretinieks uzbrucis pie Bučiem, Hostomeļas un Irpeņas, kur arī apturēts. Bučos pretinieka transportu ar “Molotova kokteiļiem” sadedzinājuši vietējie iedzīvotāji. Nav redzama pretinieka virzība dienvidos uz Enerhodaru, Zaporožji un Mariupoli. “Krievi ir demoralizēti, neveic aktīvas uzbrukuma darbības. Viņu sarunu piedāvājums liecina par iniciatīvas zaudēšanu un nespēju uz militārām darbībām. Lielo zaudējumu dēļ viņiem ir atlicis viens-divi uzbrukuma mēģinājumi,” raksta Arestovičs.

Ukraina oficiāli vērsusies pret Krieviju ANO Starptautiskajā tiesā Hāgā, paziņojis prezidents Volodimirs Zelenskis. “Pieprasām saukt Krieviju pie atbildības par genocīda jēdziena sagrozīšanu, lai attaisnotu agresiju. Mēs lūdzam tiesu nekavējoties likt Krievijas Federācijai pārtraukt karadarbību un ieplānot sēdi nākamnedēļ.” https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1497885693376356352?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497885693376356352%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.liga.net%2Fpolitics%2Fchronicle%2Fnovaya-ugroza-iz-rossii-vse-glavnoe-ob-eskalatsii-voennoy-agressii-rf-protiv-ukrainy-live

Kijevā neitralizēta čečenu diversantu grupa, kas pa pilsētu pārvietojusies ar ātrās palīdzības automašīnu. Daļa okupantu nogalināti, daļa – aizturēti, raksta “Liga.net”. (sociālo tīklu attēls)

Ukrainas aizstāvju noskaņojums Harkivā https://www.facebook.com/alexander.chekmenev.3/videos/688477298977363/&show_text=0&width=560

Dziesma par Krievijas iebrukumu Ukrainā, ko iedvesmojusi nu jau slavenā frāze, kurp jādodas Krievijas karakuģim. https://www.youtube.com/watch?v=4RHSPuXARMc&t=121s

Ukrainas armija meklē okupantu militāro tehniku, uz kuras uzkrāsoti burti “V”, tā virzoties uz Kijevu. “Tie ir īpaši bīstami teroristi, kas Ukrainā ieradušies ar īpašu uzdevumu,” teikts Iekšlietu ministrijas paziņojumā. Par šādu tehniku nekavējoties jāziņo īpašā “Telegram” kanālā.

Par sarunu piedāvājumu Baltkrievijā: Krievija devusi Ukrainai laiku līdz 15.00 (pēc Baltkrievijas laika) sniegt atbildi par Maskavas piedāvātajām sarunām Minskā, ziņo “RIA Novosti”. “Atteikšanās gadījumā visa atbildība par asinsizliešanu būs Ukrainas pusē. Bet mēs šeit līdz 15.00 gaidām Ukrainas puses atbildi,” teica Krievijas delegācijas vadītājs Vladimirs Medenskis. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš svētdien norādīja, ka Ukraina nepiedalīsies pārrunās valstī, no kuras notiek uzbrukums Ukrainai, bet ir atvērta sarunām citās vietās. Savukārt prezidenta preses sekretārs paskaidroja, ka Krievija pirms šīm sarunām pieprasījusi Ukrainai nolikt ieročus, ko Kijeva atsakās darīt. Krievijas demonstratīvā ierašanās Gomeļā ir vien mēģinājums vainu par sarunu izjukšanu novelt uz Ukrainu, viņš atzīmēja.

Maskavā uz tilta, kur noslepkavoja opozicionāru Borisu Ņemcovu, piketē pret karu Ukrainā, ir aizturētie, ziņo “Dožģ”. https://twitter.com/tvrain/status/1497888074944204806

Ukraina saņēmusi lielu “gaiss-gaiss” raķešu partiju no Rietumu sabiedrotajiem, paziņojuši Gaisa spēki. “Tās jau ir zem mūsu iznīcinātāju spārniem. Lidotāji apliecina, ka pietiks visiem okupantiem! Slava Ukrainai!” teikts paziņojumā.

Putins šorīt TV uzrunā slavēja Krievijas karavīrus “par nevainojamu dienestu”. Notiekošo pilna mēroga karu pret Ukrainu viņš sauca par “speciālo operāciju, lai palīdzētu Doņeckas un Luhanskas republikām”. Kā vakar vērtēja “Bellingcat” pētnieks Kristo Grozevs, noklusēšana par lielu daudzumu Ukrainā kritušajiem Krievijas karavīriem Kremlim ir “tikšķoša laika bumba”.

Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks atgādina, ka katram Krievijas un Baltkrievijas karavīram, kas piedalās civilo objektu bombardēšanā, ir jāatceras, ka var nākt stāties tiesas priekšā Hāgā. https://twitter.com/Pabriks/status/1497882859541045248

https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/dzudo-federacija-aptur-melnas-jostas-ipasnieka-putina-goda-prezidenta-statusu.d?id=54101948

Sumu apgabalā Krievijas tanki sašāvuši autobusu ar civiliedzīvotājiem, atsaucoties uz apgabala administrācijas priekšsēdētāju Dmitriju Živicki, ziņo UNIAN. Ātrās palīdzības automašīnas pašlaik netiekot laistas klāt, bet ar kājām iespējamiem cietušajiem palīgā devušies vietējie ģimenes ārsti.

Ukrainas armija atvairījusi okupantu uzbrukumu Irpeņas pilsētai Kijevas apgabalā un tā tagad ir pilnīgā Ukrainas kontrolē, paziņojis pilsētas mērs Aleksandrs Markušins.

Savukārt te video no kāda Harkivas veikala. Okupanti “iepērkas”.

Harkivā okupantu kolonnas apturēt izgājuši neapbruņoti cilvēki.

Ukrainas Aizsardzības ministrija publicējusi savus jaunākos datus par okupantu zaudējumiem: lidmašīnas – 27 helikopteri – 26 tanki – 146bruņotās kaujas mašīnas – 706lielgabali – 49Pretgaisa aizsardzības sistēma “Buk” – 1“Grad” – 4Automašīnas – 30 Autocisternas – 60 Droni – 2 Kuģi/kuteri – 2 Personālsastāvs – 4300 (vēl tiek precizēts) Dati ir orientējoši, jo kaujas apstākļos tos ir sarežģīti iegūt un aktīvo kauju vietās visi dati vēl nav zināmi.

Kijevas dzelzceļa stacijā saspringta situācija, jo naktī iebraukuši vairāki vilcieni ar cilvēkiem no Harkivas un Ļvivas, bet komandantstundas dēļ viņi netika ārā no stacijas. Simtiem cilvēku nakšņoja stacijā, daudzi gaida savus evakuācijas reisus, ziņo “Liga.net”. Stacijas telpās atvērtas atpūtas istabas, bet ierobežotā vietu skaita dēļ priekšroka tur ir sievietēm un bērniem. Problēmas rada arī apstāklis, ka stacijai netiek piegādāta pārtika.

Hostomeļā Ukrainas spēki svētdien ar artilēriju iznīcinājuši okupantu bruņotos auto, desanta kaujas mašīnas, apgādes transportu un dzīvo spēku, paziņojusi Ukrainas parlamenta Nacionālās drošības, aizsardzības un izlūkošanas komitejas pārstāve Marjana Bezuglaja. Kauja par lidlauku Hostomeļā notiek jau kopš Krievijas iebrukuma pirmās dienas. Zināms, ka Krievijas spēki tur izsēdinājuši lielu desantu.

Karš Ukrainā var turpināties vairākus gadus, pieļauj britu ārlietu ministre Liza Trasa. “Mēs zinām, ka Krievijai ir spēcīga armija, bet mēs arī zinām, ka ukraiņi ir drosmīgi, ka viņi ir apņēmušies stāvēt par savu suverenitāti un teritoriālo integritāti un ir apņēmības pilni cīnīties,”citē “Sky News”. Savukārt spēcīgas Rietumu sankcijas nospiedīs Krievijas ekonomiku, viņa prognozē.

Par sarunu piedāvājumu Baltkrievijā: Ukrainas prezidenta preses sekretārs Sergejs Ņikiforovs informē, ka Ukrainas pārstāvju Maskavas piedāvātajās sarunās Baltkrievijā nebūs. “Tāds formāts patiešām tika apspriests, bet pēdējā brīdī Krievijas Federācijas pārrunu vedēji izvirzīja prasību, ka Ukrainas armijai vispirms ir jānoliek ieroči. Uz to nekavējoties saņēma piedāvājumu sekot Krievijas karakuģim,” viņš stāsta.Tāpēc svētdienas paziņojums un par spīti visam demonstratīvā došanās uz Gomeļu ir tikai informatīvais spiediens un mēģinājums novelt uz Ukrainu atbildību par izjukušajām sarunām, viņš paskaidro.Ukraina ir gatava sarunām, taču nevēlas dzirdēt nekādus iepriekšējos nosacījumus, tas attiecas arī uz sarunu norises vietu, uzsver Ņikiforovs.

Putina izolācijas turpinās. Starptautiskā Džudo federācija apturējusi Putina goda prezidenta un vēstnieka statusu organizācijā, ziņo “Dožģ”.

Ukrainas Bruņoto spēku komandiera “Facebook” vietnē publicēts video, kurā esot redzams drona “Bayraktar” trieciens pa pretinieka spēku kolonnu. https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1497860061020004353

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā svētdienas rīta uzrunā teica, ka aizvadītā nakts bija smaga un ka tas, ko dara iebrucēji, ir atriebība un terors. “Viņi gatavojas vēl vairāk bombardēt mūsu ukraiņu pilsētas. Viņi gatavojas vēl negantāk nogalināt mūsu bērnus. Tas ir uz mūsu zemi atnācis ļaunums, ko vajag iznīcināt. Viņi meloja, ka neaiztiks civiliedzīvotājus, bet no pirmajām uzbrukuma stundām Krievijas karavīri uzbrūk civilajai infrastruktūrai,” runāja Zelenskis. Okupanti apzināti ir izvēlējušies taktiku uzbrukt cilvēkiem un visam tam, kas nepieciešams normālai dzīvei: “Elektrostacijas, slimnīcas, bērnudārzi, dzīvojamās mājas – tas viss katru dienu pakļauts triecieniem.” “Tas, ko okupanti dara Harkivā, Ahtirkā, Kijevā, Odesā un citās pilsētās un ciemos, velk uz starptautisko tribunālu. Visus viņu noziegumus mēs rūpīgi fiksējam. Un šo noziegumu būtu daudz vairāk, ja ne mūsu vīrišķīgo aizstāvju.” Zelenskis, paslavējot valsts aizstāvjus un uzskaitot diplomātiskos panākumus gan sankciju, gan ārvalstu militārā palīdzības jomā, noslēgumā secina, ka Krievijas darbībām ir genocīda pazīmes. “Lietas ir jāsauc īstajos vārdos. Krievijas noziedzīgajām darbībām pret Ukrainu ir genocīda pazīmes. Par to es runāju ar ANO ģenerālsekretāru. Krievija ir uz ļaunuma ceļa. Pasaulei ir jānonāk pie Krievijas balstiesību atņemšanas ANO. Ukraiņi! Mēs skaidri zinām, ko aizstāvam. Mēs noteikti uzvarēsim. Slava katram mūsu karavīram! Slava Ukrainai!” uzrunu nobeidz Zelenskis.

https://twitter.com/TarasKuzio/status/1497852398039150599

Tas, ko okupanti dara Harkivā, Ahtirkā, Kijevā, Odesā un citās pilsētās un ciemos, velk uz starptautisko tribunālu, uzskata Zelenskis.

Krievija apgalvo, ka “pilnībā bloķējusi” Ukrainas dienvidu pilsētas Hersonu un Berdjansku. Tāpat Krievijas spēki pilnībā kontrolējot lidostas Heničesikā un Černobajivkā pie Hersonas. Berdjanska ir Azova jūras ostas pilsēta, caur kuru ceļš virzās tālāk uz Mariupoli. Pilsēta savulaik noturējās pret tā saukto “krievu pavasari”. https://www.delfi.lv/news/arzemes/delfi-berdjanska-azova-sirds-un-patriektais-krievu-pavasaris.d?id=48233967

https://twitter.com/janis_sarts/status/1497823051865595905

Par Krievijas sarunu piedāvājumu: Krievijas delegācija ir ieradusies Baltkrievijā un paudusi vēlmi sarunām ar Ukrainu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis noraidījis šo piedāvājumu, norādot, ka sarunas nevar notikt valstī, no kuras notiek uzbrukums Ukrainai. Tomēr Zelenskis patur iespēju runāt citā vietā. “Protams, mēs vēlamies mieru, mēs vēlamies tikties, mēs vēlamies, lai karš beigtos. Varšava, Bratislava, Budapešta, Stambula, Baku – mēs Krievijai piedāvājām šīs vietas,” skaidro Zelenskis. Tāpat derot jebkura cita pilsēta jebkurā valstī, no kuras teritorijas pret Ukrainu netiek palaistas raķetes.

Iznīcināta Harkivā iebraukusi Krievijas okupantu kolonna! https://twitter.com/_tredecim_/status/1497841117202628613?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497841117202628613%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.liga.net%2Fpolitics%2Fchronicle%2Fnovaya-ugroza-iz-rossii-vse-glavnoe-ob-eskalatsii-voennoy-agressii-rf-protiv-ukrainy-live

Ukrainas prezidents Zelenskis pauž gatavību miera sarunām ar Krieviju, taču ne Baltkrievijā. “Pārrunas ar Krieviju var notikt jebkuras valsts jebkurā pilsētā, no kuras teritorijas pret mums nelido raķetes,” tā Zelenskis. (Liga.net)

“The Guardian” par situāciju: “Sestdien vakarā Vladimirs Putins saskārās ar pieaugošu starptautisko izolāciju un izredzēm kļūt par izstumto, jo senie sabiedrotie pēc iebrukuma Ukrainā strauji novēršas no viņa, un rietumvalstis plāno turpmākus izlēmīgus militārus un finanšu pasākumus pret Maskavu. Kad viņa cerības uz ātru uzvaru sagruva Ukrainas karavīru un civilo brīvprātīgo sīvās pretestības priekšā, viņu pameta galvenais sabiedrotais Ķīna, bet viņa ultimātu par Kijevas kapitulāciju kategoriski noraidīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.”

Vēl viens video ar Krievijas tehnikas iebraukšanu Harkivā. https://twitter.com/andersostlund/status/1497827548859801606

Arī aģentūra AFP ziņo, ka Maskava paudusi gatavību sarunām ar Ukrainu Baltkrievijā. Ja šis nav kārtējais Kremļa māņu manevrs, lai pārgrupētu spēkus jaunam uzbrukuma vilnim vai masveida bombardēšanām vai novērstu uzmanību, ir pamats domāt, ka ir ticama informācija par okupantu smagiem zaudējumiem un viņiem pašiem negaidīti lēnajiem panākumiem Ukrainas iekarošanā.

Mikolaivā viss ir mierīgi, pār pilsētu plīvo Ukrainas karogi, ziņo vietējā administrācija. Sestdien Krievija apgalvoja, ka tās spēki pilsētu ir ieņēmuši. https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/256956239933202&show_text=true&width=500

Šobrīd Latvijas Zemessardzē dien patuveni 8200 Latvijas pilsoņu, taču, kā informē Zemessardzē, šis skaitlis ik pa brīdim nedaudz mainās – kāds, sasniedzot noteiktu vecumu, izstājas, kāds atkal nāk vietā: https://www.delfi.lv/news/national/politics/pedejo-dienu-laika-krietni-pieaugusi-interese-par-dienesta-iespejam-zemessardze.d?id=54101628

Krievijas neatkarīgais TV kanāls “Dožģ” ziņo, ka Baltkrievijā ieradusies Krievijas delegācija, kas paužot gatavību sākt sarunas ar Ukrainu. Delegācijas sastāvā ir pārstāvji no Ārlietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas un citām iestādēm, tostarp prezidenta administrācijas, paziņojis Kremļa saimnieka preses sekretārs Dmitrijs Peskovs.

Ukrainas pretgaisa aizsardzība notriekusi no Baltkrievijas teritorijas palaistu spārnoto raķeti. https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/256956239933202&show_text=true&width=500

Ukrainas Prezidenta administrācija informē, ka ārzemniekiem, kuri vēlas ar ieročiem rokās palīdzēt Ukrainas cīņā, ir iespēja iestāties Teritoriālās aizsardzības vienībās. No ārzemniekiem tiekot formēts Ukrainas Teritoriālās aizsardzības Starptautiskais leģions, raksta “Liga.net”.

Ukrainas Sauszemes spēki publicējuši video kadru apkopojumu ar iznīcinātu okupantu tehniku un kritušiem ienaidnieka karavīriem. Kadrus pavada “politiski nekorekts bet sirsnīgs dzejolis”, ko iesūtījuši ukraiņu karavīru atbalstītāji. https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1497820601817337856

Krievijas spēki jaunajā uzbrukumu vilnī svētdienas agrumā uzbrūk Ukrainas degvielas krātuvēm, par ko liecina gan trieciens Vasilkivā, gan uzbrukums gāzesvadam pie Harkivas, raksta “The Independent”.

Harkiva. Krievijas bruņotais auto https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1497821904677310464

Harkivā deg Krievijas tehnika.

Harkivas ielās redzama okupantu tehnika. “Sievietēm un bērniem palikt patvērumā! Ukraiņu vīrieši – iznīcināt ienaidnieku!” raksta Stratēģiskās komunikācijas un informācijas drošības centrs.

Ukrainas ģenerālmajors Boriss Kremenckis sestdien Vašingtonā žurnālistiem pastāstīja, ka Ukrainas spēki saņēmuši gūstā aptuveni 200 iebrucējus. “Dažiem ir tikai 19 gadu, viņi vispār nav apmācīti un ir slikti ekipēti,” viņš stāsta. Gūstekņiem ļaujot piezvanīt vecākiem. (CNN)

Harkivā no rīta izcēlusies apšaude ar Krievijas armijas spēkiem, kas spējuši ielauzties pilsētā. Iebrukuma apmērs pagaidām nav zināms. Pilsētas pārstāvji aicina iedzīvotājus nepamest mājas.

Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Rezņikovs no rīta publicējis iedvesmojošu paziņojumu, sakot, ka Ukraina aizvien turas pretī okupantiem: https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1497803817877913601?ref_src=twsrc%5Etfw

Sestdienas vakarā bija kārtējās bažas, ka okupanti centīsies masīvi salauzt Kijevas aizsardzību, tomēr rīts uzausis joprojām brīvā un nepieveiktā pilsētā! Kijeva nakti ir izturējusi, paziņojusi pilsētas administrācija. “Situācija Kijevā ir mierīga, galvaspilsēta ir pilnīgā Ukrainas armijas spēku kontrolē,” video tiešraidē sacīja administrācijas vadītāja vietnieks Mikola Povorozniks. Viņš sacīja, ka nakts laikā bijušas vairākas sadursmes ar diversantu grupējumiem.

Labrīt, cienījamie lasītāji! Rit ceturtā diena kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Turpināsim sekot visam notiekošajam. Par to, kas notika vakar un nupat aizvadītajā naktī, var lasīt teksta tiešraides arhīvā šeit.https://www.delfi.lv/news/arzemes/pie-kijevas-liesmo-naftas-terminalis-harkiva-atsit-uzbrukumus-teksta-tiesraide.d?id=54099584

Ukrainas armija atvairījusi okupantu uzbrukumu Irpeņas pilsētai Kijevas apgabalā un tā tagad ir pilnīgā Ukrainas kontrolē, paziņojis pilsētas mērs Aleksandrs Markušins.