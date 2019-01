Izraēla apzinājusi visus 'Hizbollah' tuneļus no Libānas teritorijas

Izraēla svētdien paziņojusi, ka apzinājusi visus šiītu kustības "Hizbollah" tuneļus, kas no Libānas ved uz Izraēlas teritoriju, un tagad gatavojas to likvidēšanai.

"Esam atraduši vēl vienu "Hizbollah" pārrobežas uzbrukuma tuneli no Libānas uz Izraēlu," pavēstījis Izraēlas armijas preses pārstāvis Jonatans Konrikuss.

Atklāti kopskaitā seši tuneļi. Pēdējais no tiem atrasts sestdien, tas sākas Libānā, aptuveni 800 metrus no abu valstu robežas, un iesniedzas Izraēlas teritorijā dažus desmitus metru. Tunelis izrakts 55 metru dziļumā un, pēc Konrikusa teiktā, ir dziļākais un vislabāk izstrādātais no visiem atklātajiem tuneļiem. Tuvāko dienu laikā to paredzēts likvidēt.

Saskaņā ar Izraēlas izlūkdienesta informāciju un armijas situācijas vērtējumu līdz ar to apzināti visi šobrīd esošie tuneļi.

Decembra sākumā Izraēlas armija paziņoja, ka pamanījusi "Hizbollah" tuneļus no Libānas uz Izraēlas teritoriju un sākusi operāciju "Ziemeļu vairogs", lai tos atklātu un likvidētu.

Konrikuss tobrīd norādīja, ka tuneļi vēl nav gatavi izmantošanai, bet atteicās atklāt, kā tie tika pamanīti un kā tiks likvidēti.

Līdz šim armija izmantojusi dažādus līdzekļus, lai sagrautu vai nosprostotu tuneļus no Gazas joslas.