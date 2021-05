Izraēla Gazā iznīcinājusi 100 kilometrus tuneļu; nogalināts 'Islāma džihāda' komandieris

Turpinoties kopš 2014. gada Gazas kara smagākajām cīņām starp Izraēlas Aizsardzības spēkiem (IDF) un Gazas joslu kontrolējošiem kaujiniekiem, Izraēlas armija paziņojusi par grupējuma "Hamas" tuneļu iznīcināšanu 100 kilometru garumā, vēsta portāls "Haarezt".

Tāds tuneļu kopgarums iznīcināts nedēļas laikā kopš 10. maijā sākās pašreizējā konfrontācija, palestīnešu kaujiniekiem raidot raķetes pa Izraēlu, bet Izraēlai atbildot ar gaisa triecieniem pa mērķiem "Hamas" kontrolētajā palestīniešu teritorijā Gazas joslā.

Tuneļu iznīcināšana būtiski ietekmē "Hamas" efektivitāti un vadību, norāda IDF. Kaujinieki baidās iet tuneļos un dara to negribīgi, apgalvo armija.

Pirmdienas pēcpusdienā Izraēlas gaisa triecienā nogalināts palestīniešu grupējuma "Islāma džihāds" augsta ranga komandieris Hasams abu Harbids, atsaucoties uz IDF, vēsta portāls "The Jerusalem Post".

Abu Harbids "Islāma džihādu" vadījis kopš 2019. gada, kad IDF nogalināja viņa priekšteci Baku abu el-Attu. Pēc Harbida nogalināšanas sekojušas raķešu zalves no Gazas joslas pa Izraēlas teritoriju, tostarp Aškelonu un Bērševu.

Kopš konflikta sākuma Gazas joslā dzīvību zaudējuši aptuveni 200 cilvēki, bet Izraēlā 10, ziņo "Haaretz".

ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens pirmdien pauda atbalstu Izraēlai un tās tiesībā aizsargāt sevi, tomēr aicinot abas puses pārtraukt vardarbību.

Nesaistīti, noraidot pārmetumus, ka Izraēlas spēkiem, veicot uzlidojumus, nerūp civiliedzīvotāju bojāeja, IDF publicējuši video, kurā pilots atceļ uzbrukumu, jo mērķa tuvumā pamanīti bērni.

Fighting a terrorist organization that operates within civilian areas isn’t easy. Watch as IDF pilots call off a strike because children were there: pic.twitter.com/N8ycwqwgck