Izraēla paraksta tirdzniecības vienošanos ar Apvienotajiem Arābu Emirātiem

Izraēla 31.maijā parakstīja brīvās tirdzniecības līgumu ar Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE), kas ir tās pirmā apjomīgā tirdzniecības vienošanās ar arābu valsti, ziņo medijs “Reuters”.

Pēc vairāku mēnešu ilgām sarunām, Dubaijā tika parakstīts tirdzniecības līgums, kurā ietverti punkti par nodokļu likmēm, importu un intelektuālo īpašumu, kas mudinātu Izraēlas kompānijas vairāk birojus veidot tieši AAE.

Tiek prognozēts, ka līdz gada beigām gandrīz 1000 Izraēlas uzņēmumu strādās AAE vai caur AAE, veicot darījumus ar citām Tuvo Austrumu valstīm un Dienvidāziju.

Pirms līguma parakstīšanas Izraēlas ekonomikas ministrija bija paziņojusi, ka ar šo vienošanos tiks atcelti tarifi pārtikai, lauksaimniecībai, kosmētikai un medicīnas precēm.

"Kopā mēs likvidēsim šķēršļus un veicināsim visaptverošu tirdzniecību un jaunas tehnoloģijas, kas veidos stabilu pamatu mūsu kopīgajam ceļam, veicinās iedzīvotāju labklājību un uzņēmējdarbību padarīs vienkāršāku," 30.maijā sacīja Izraēlas ekonomikas ministre Orna Barbivaja.

"Parakstot šo līgumu esam uzrakstījuši jaunu nodaļu Tuvo Austrumu vēsturē. Mūsu vienošanās paātrinās izaugsmi, radīs darba vietas un novedīs pie miera, stabilitātes un labklājības visā reģionā," savā "Twitter" kontā vēstīja AAE ārējās tirdzniecības valsts ministrs Tani al Zejudi.

