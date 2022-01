Izraēla sagrāvusi sievietes vervējušu Irānas spiegu tīklu

Izraēlas iekšējās drošības aģentūra arestējusi piecus izraēliešus, kas apsūdzēti spiegošanā Irānas labā, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lietā ir iesaistītas četras Irānas izcelsmes izraēlietes, kuras, pēc drošības aģentūras "Shin Bet" teiktā, savervējis kāds vīrietis, kurš apgalvojis, ka ir Irānā dzīvojošs izraēlietis. Izskanējis, ka sievietēm samaksāts tūkstošiem dolāru, lai tās fotografētu valsts drošībai nozīmīgus objektus, novērotu drošības pasākumus un izveidotu sakarus ar politiķiem.

Sieviešu advokāti sacīja, ka viņas neesot zinājušas par vīrieša saistību ar Irānu. Advokāti arī uzstāja, ka sievietēm nebija nodoma kaitēt Izraēlas drošībai.

"Shin Bet" sacīja, ka šī ir "nopietna lieta", kurā bija plāns izveidot Irānas spiegu tīklu Izraēlā, un ka sievietēm izvirzītas "smagas apsūdzības".

Vīrietis, kurš sevi sauca par Rambodu Namdaru, esot uzrunājis sievietes "Facebook" un pēc tam vairākus gadus uzturējis ar viņām kontaktus, izmantojot lietotni "WhatsApp".

"Neskatoties uz to, ka sievietēm bija aizdomas, ka attiecīgais vīrietis ir Irānas izlūkdienesta darbinieks, dažas no viņām uzturēja ar viņu kontaktus, piekrita veikt dažādus uzdevumus, ko viņš viņām lūdza, un saņēma samaksu no viņa," sacīja "Shin Bet".