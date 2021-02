Izraēla slepeni piekritusi finansēt Covid-19 vakcīnas Sīrijai, lai atgūtu savu pilsoni

Lai panāktu Sīrijā apcietinātas Izraēlas pilsones atbrīvošanu, Izraēla slepeni piekritusi finansēt Covid-19 vakcīnas savai kara postītajai kaimiņvalstij, atsaucoties uz saviem avotiem, raksta portāls "The New York Times" (NYT).

19. februārī Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu tīmekļa vietnē tika publicēts paziņojums: "Pirms dažām dienām jauna izraēliete šķērsoja robežu ar Sīriju. Es divas reizes runāju ar savu draugu Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Es lūdzu viņam palīdzēt atgriezt pilsoni un viņš atsaucās manam lūgumam. Vēlos vēlreiz pateikties viņam par pūliņiem atgriezt Izraēlas pilsoni mājās."

Stāsts ir par kādas Jordānas upes Rietumkrasta apmetnes iedzīvotāju, kas februāra sākumā ar kājām šķērsoja robežu ar Sīriju kalnainā apvidū. Sievietes personība netiek atklāta, zināms vien viņas vecums – 23 gadi. Sīrijas pusē viņu aizturēja Sīrijas specdienestu darbinieki, kas uzreiz sapratuši, ka viņa nav ne militāriste, ne izlūks, bet gan civilpersona.

Bet, tā kā Izraēla un Sīrija oficiāli ir karastāvoklī un neuztur diplomātiskās attiecības, Sīrijas varasiestādes savai sabiedrotajai Krievijai lūgušas palīdzību izraēlietes apmaiņai pret Izraēlas cietumos esošiem sīriešiem.

Saskaņā ar pieejamo oficiālo informāciju Netanjahu ar Putinu sazvanījies divas reizes – 8. un 13. februārī. Pēc tam Sīrijas dienesti nogādājuši Izraēlas pilsoni uz Maskavu, kur to savākuši Izraēlas pārstāvji. 19. februārī viņa atgriezās dzimtenē ar avioreisi Maskava-Telaviva, ziņoja vietējais laikraksts "Haaretz".

Apmaiņai pret savu pilsoni Izraēla atbrīvojusi divus Golānas augstienēs aizturētus sīriešu ganus.

Taču ganu atbrīvošana apmaiņā pret izraēlieti bijusi vien formalitāte, skaidro "The New York Times". Patiesībā Sīrijas puse pieprasījusi, lai Izraēla nodrošina Sīrijai Krievijā ražoto Covid-19 vakcīnu "Sputnik V" partiju.

NYT neprecizē šīs partijas apmērus, bet "Haaretz" raksta, ka runa ir par simtiem tūkstošiem dozu.

Amerikāņu medijs uzsver, ka šis darījums ir piemērs tā sauktajai "vakcīnu diplomātijai" un ilustrē nevienlīdzību starp turīgām valstīm kā Izraēla, kur sapotēta jau gandrīz puse iedzīvotāju, un kara izpostīto Sīriju, kur vakcinācija vēl nav pat sākusies.

Oficiāli reālie izraēlietes atbrīvošanas nosacījumi vismaz līdz šim vēl nav atklāti, taču Netanjahu jau saskāries ar kritiku. Palestīnieši kritizē, ka Izraēla līdz šim palestīniešu teritorijām Rietumkrastā piegādājusi vien dažus tūkstošus "Sputnik V" vakcīnu, kamēr Gazas joslai piegādes tikai tagad sākušās. Izraēlas amatpersonas gan uzsver, ka valstij nav pienākums apgādāt ar vakcīnām palestīniešu teritorijas, bet Izraēla esot gatava palīdzēt, tiklīdz tiks pabeigta vakcinācija pašā Izraēlā.

Savukārt pašā Izraēlā Netanjahu kritizē par to, cik viegli viņš vienojies ar sīriešiem un ka tas var kaitēt sarunām ar grupējumu "Hamas" par citu izraēliešu atbrīvošanu, raksta "Haaretz". Tikmēr "The Jerusalem Post" apvaino Netanjahu rasismā, norādot, ka jauna sieviete no reliģiozas kopienas viņam acīmredzot ir svarīgāka par Etiopijas izcelsmes Izraēlas pilsoni Averu Mengistu, kurš kopš 2014. gada atrodas gūstā Gazas joslā.

Krievija prezidenta preses sekretārs Dmitrijs Peskovs, atbildot uz jautājumu par šo NYT publikāciju un "Sputnik-V" piegādēm Sīrijai caur Izraēlu, aģentūrai "RIA Novosti" norādīja: "Krievija palīdz un arī turpmāk palīdzēs Sīrijai."